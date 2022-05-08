Амурчане снизили платежи по кредитам на 423 миллиона рублей

В период с 1 по 31 марта банки Амурской области реструктурировали кредиты на общую сумму более 423 миллионов рублей. При этом кредитные каникулы предоставлены 77 гражданам, изменены условия по договорам на общую сумму 24 миллиона рублей.

— Если у человека возникают проблемы с исполнением обязательств по кредиту, ему нужно сразу обратиться в свой банк. Специалисты расскажут о существующих мерах поддержки и помогут выбрать наиболее подходящий вариант обслуживания долга. Например, у нас в регионе банки по собственным программам реструктуризации чаще всего предоставляют отсрочку по исполнению обязательств, реже – снижают размер процентной ставки или ежемесячных платежей, – рассказал Владимир Волков, управляющий отделением Банка России в Амурской области.

В случае, если конкретная ситуация не попадает под действие законов, необходимо обратиться в банк, выдавший кредит, чтобы использовать внутреннюю программу реструктуризации, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Амурской области.