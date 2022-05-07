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сегодня, 18:44 3

В параде Победы на Красной площади впервые примут участие курсанты ДВОКУ

Представлять военный вуз будут 40 отличников учёбы и победители армейских игр

В параде Победы на Красной площади впервые примут участие курсанты ДВОКУ
Фото: Мария Москвицова / пресс-служба правительства Амурской области

Четыре десятка курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 9 мая впервые будут участвовать в параде Победы. Они пройдут по Красной площади в составе механизированной колонны военной техники. Все участники парада – наиболее подготовленные и достойные курсанты, отличники учёбы и победители «Суворовского натиска».

Сейчас курсанты принимают участие в репетициях, готовят военную технику. На подмосковном полигоне Алабино уже проведено 13 репетиций.

Всего в параде Победы примут участие 11 тысяч военных, 130 образцов техники, а также 77 летательных аппаратов.

Также более ста курсантов ДВОКУ примут участие в параде Победы в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#армия #День Победы #праздники #российская власть

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    В параде Победы на Красной площади впервые примут участие курсанты ДВОКУ

    **

    епрст, ВПЕРВЫЕ КУРСАНТЫ

    ну и как по вашему наложится это тна украинскую пропаганду про то, что они уничтожили много нас? и техники и личного состава военных.

    кто заголовки пишет на аи. ну

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 час назад

    Не похожий на меня, не похожий на тебя. Просто так прохожий, парень чернокожий.

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    давайте соберемся , сосредоточимся на достойном проведение парада победу. а там разберемся

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