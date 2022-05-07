В параде Победы на Красной площади впервые примут участие курсанты ДВОКУ

Четыре десятка курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 9 мая впервые будут участвовать в параде Победы. Они пройдут по Красной площади в составе механизированной колонны военной техники. Все участники парада – наиболее подготовленные и достойные курсанты, отличники учёбы и победители «Суворовского натиска».

Сейчас курсанты принимают участие в репетициях, готовят военную технику. На подмосковном полигоне Алабино уже проведено 13 репетиций. Всего в параде Победы примут участие 11 тысяч военных, 130 образцов техники, а также 77 летательных аппаратов. Также более ста курсантов ДВОКУ примут участие в параде Победы в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Илья Ринейский