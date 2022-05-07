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сегодня, 16:29 9

В Благовещенске перекрасят четыре многоэтажки на главных улицах города 

Яркие оттенки хотят поменять на спокойные

В Благовещенске перекрасят четыре многоэтажки на главных улицах города 
Фото: pixabay.com

В Благовещенске определили подрядчика для проведения косметического ремонта фасадов четырёх многоквартирных домов на улицах Красноармейской, Ленина и Калинина. Здания сменят насыщенный красный цвет на светлые бежевые оттенки, сообщает пресс-служба администрации Амурской области.

Ремонт фасадов будет идти по адресам Красноармейская, 132 и 165, Калинина, 135, Ленина, 153. На зданиях обновят покрытие стен, проведут локальный ремонт балконных парапетов и цоколя, заменят водостоки, а внешние блоки кондиционеров вмонтируют в декоративные корзины.

Для зданий на Красноармейской и Калинина подобран цвет слоновой кости. Он сочетается с окружающей застройкой. Для дома на Ленина, 153, выбрали похожее цветовое решение – оттенок серого шёлка. Дизайн разработан специалистами амурского Центра развития территорий.

Подрядчик уже начал работы, обновление фасадов начнётся с улицы Красноармейской.

— Приведение фасадов зданий к единому стилю – это важная часть работы по благоустройству. Из небольших деталей складывается все впечатление о городе, поэтому мы уделяем большое внимание многим аспектам: ремонтируем фасады, делаем архитектурную подсветку на зданиях, совместно с предпринимателями приводим в порядок киоски. Работу по ремонту фасадов мы проводим не первый год непосредственно при поддержке правительства области, губернатора. Преображаются здания не только муниципальные и государственные, но и многоквартирные жилые дома, – отметил Олег Имамеев.

Фото проектов предоставлены пресс-службой мэрии.

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#городская власть #работа #ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    На все руки мастера, бордюры с места на место и цвета не понравились, нужно отмыть.

  • Пирог

    Пирог
    4 часа назад

    Глупости не пишите, пожалуйста! Здания ремонтируются и перекрашиваются, город хорошеет. А сталинки покрашенные в тёмно-красный цвет и уже облезшие в прошлом тысячелетии выглядят убого и некрасиво.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Пирог свой для приадминистрационных деятелей открывайте, про парк убитый уже население отписалась в комментах, про дороги как после бомбёжки тоже, про обрубленные дерева тоже, город хорошел когда был в зелени, об это Галина Одинцова хорошо написала, теперь бетонный склеп, адский в летнюю жару, голый без деревьев, монолитных уродств и как выразился один известный дворник, убогих памятников и сумасшедшей безвкусной хаотичной застройки.

  • Monarch

    Monarch
    3 часа назад

    Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.

    - Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.

    - Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.

    Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:

    - Михаил Сергеевич, все равно дохнут.

    - Впишите в желтый круг зеленый квадрат.

    Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:

    - Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.

    - Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,

    встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не

    рассказываете как там куры?

    - Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.

    - Ах как жаль, у меня еще так много идей!

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    ...и как выразился один известный дворник, убогих памятников и сумасшедшей безвкусной хаотичной застройки.

    ...ВОТ И ДОЖИЛ: В КЛАССИКИ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЦИТИРУЮТ... ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ТОТ САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ДВОРНИК СМОТРИТ НА МЕНЯ ИЗ ЗЕРКАЛА, КОГДА БРЕЮСЬ.

    По теме. Всё в порядке, делается нужная работа. Но, думаю, главная городская проблема - перегруженность автотранспортом. Это видно и по дорогам, и городским дворам. Возможно, для Благовещенска, эта проблема - из разряда НЕРАЗРЕШИМЫХ... В Европе и Америке строят многоярусные гаражи - целые небоскрёбы! Интересно, намечается ли в Благовещенске нечто подобное? Генпланом каким-нибудь? А движение отрегулируется само собой, когда город встанет в пробках?

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Думаю, креативно будет покрасить эти дома в цвета областной библиотеки. )))

  • хаййп

    хаййп
    28 минут назад

    Когда покрасят дома около Ж.Д вокзала..??? А то въезд в город очень позорно выглядит! Надо мэру с губернатором съездить на Ж.Д вокзал.. Посмотреть как там выглядят дома...

  • хаййп

    хаййп
    26 минут назад

    И тротуары там в ужасном состоянии.. Куда смотрят мэр с губернатором..?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    11 минут назад

    Губернатору надо смотреть на жизнь в городах и районах области. Для Благовещенска мэр (импортное слово) есть.

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