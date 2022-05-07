В Благовещенске перекрасят четыре многоэтажки на главных улицах города 

В Благовещенске определили подрядчика для проведения косметического ремонта фасадов четырёх многоквартирных домов на улицах Красноармейской, Ленина и Калинина. Здания сменят насыщенный красный цвет на светлые бежевые оттенки, сообщает пресс-служба администрации Амурской области.

Ремонт фасадов будет идти по адресам Красноармейская, 132 и 165, Калинина, 135, Ленина, 153. На зданиях обновят покрытие стен, проведут локальный ремонт балконных парапетов и цоколя, заменят водостоки, а внешние блоки кондиционеров вмонтируют в декоративные корзины.

Для зданий на Красноармейской и Калинина подобран цвет слоновой кости. Он сочетается с окружающей застройкой. Для дома на Ленина, 153, выбрали похожее цветовое решение – оттенок серого шёлка. Дизайн разработан специалистами амурского Центра развития территорий.

Подрядчик уже начал работы, обновление фасадов начнётся с улицы Красноармейской.

— Приведение фасадов зданий к единому стилю – это важная часть работы по благоустройству. Из небольших деталей складывается все впечатление о городе, поэтому мы уделяем большое внимание многим аспектам: ремонтируем фасады, делаем архитектурную подсветку на зданиях, совместно с предпринимателями приводим в порядок киоски. Работу по ремонту фасадов мы проводим не первый год непосредственно при поддержке правительства области, губернатора. Преображаются здания не только муниципальные и государственные, но и многоквартирные жилые дома, – отметил Олег Имамеев.

Фото проектов предоставлены пресс-службой мэрии.