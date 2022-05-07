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сегодня, 16:57 1

Министры амурского правительства встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса

Людям рассказали о том, как будет идти адаптация и оформление документов

Министры амурского правительства встретились с вынужденными переселенцами из Донбасса
Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Амурские министры во главе с заместителем председателя правительства Татьяной Половайкиной провели информационную встречу с бывшими жителями ДНР и ЛНР, которые пожелали воспользоваться программой переселения.

30 вынужденных переселенцев прибыли из Донбасса в Таганрог, а оттуда на поезде – в Благовещенск. Программой переселения бывших соотечественников решили воспользоваться шесть семей: 13 взрослых и 17 детей из Мариуполя, Донецка, посёлка Владимировка и Волновахского района. Ещё двое переселенцев прибыли в Амурскую область самостоятельно.

— Сейчас самое важное – оформить вам все необходимые документы. Длительные выходные никак не повлияют на эту работу, представители всех ведомств готовы помочь вам решить все вопросы. Вы все высказали желание стать участниками программы переселения бывших соотечественников, и мы поможем вам стать амурчанами, – обратилась к переселенцам Татьяна Половайкина.

На встрече также выступили представители министерств соцзащиты, здравоохранения, имущественных отношений, образования, начальники управлений занятости населения и ЗАГС, представители пенсионного фонда и полиции.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Министр соцзащиты Наталья Киселёва сообщила переселенцам, что за каждой семьей закреплён сотрудник, который будет помогать в решении любых вопросов. Министр здравоохранения Светлана Леонтьева разъяснила порядок оказания медицинской помощи. Представители службы занятости разъяснили гражданам перспективы трудоустройства. Одной из семей уже нашли работу с предоставлением жилья на прииске «Соловьевский».

Замминистра образования Элина Поцелуева сообщила, что детям, как членам семей-участников программы переселения, будут предоставлены места в детских садах во внеочередном порядке. Также она обратила внимание на просьбу женщины, которой необходимо продолжить педагогическое образование.

Документы, которые переселенцы привезли с собой, переданы специалистам для перевода на русский язык.

В пункте временного размещения людям предоставлено всё необходимое, организовано бесплатное питание. Здесь постоянно дежурят медики, возле пункта временного размещения работает передвижной медицинский комплекс.

Бытовые вопросы помогают решать специалисты министерства имущественных отношений. К зданию прокладывается оптоволоконный кабель, чтобы организовать доступ в интернет. Во время встречи люди отметили хорошие условия пребывания, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Комментарии
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  • Oxi

    Oxi
    33 минуты назад

    Поправят здоровье на прииске, комаров покормят

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