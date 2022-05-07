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В Белогорске военные провели генеральную репетицию парада Победы

Парадные расчёты и военная техника прошли по главной площади города

В Белогорске военные провели генеральную репетицию парада Победы
Фото: пресс-служба Восточного Военного округа

В Белогорске вышли на финишную прямую подготовки к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа провели генеральную репетицию парада. В ней были задействованы около тысячи человек и 30 образцов военной техники.

Помимо частей гарнизона в параде примут участие «Российское движение школьников», «Юнармия» и учащиеся кадетских классов. По традиции предваряют выход пеших колонн рота барабанщиков, знамённая группа, рота почетного караула.

В составе технической части парада советские средний танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Из современного вооружения представлены танки Т-80БВ, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артустановки «Акация» и «Гиацинт», реактивные залповые системы «Град», минометные комплексы «Сани», противотанковые комплексы «Конкурс» и «Штурм-С», зенитные ракетные системы «Стрела», «Оса» и «Бук», некоторые другие образцы военной техники.

Парад войск Белогорского гарнизона в честь 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдёт 9 мая в 10 часов утра по местному времени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #Белогорск #День Победы #праздники

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