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Василий Орлов поручил изучить, где в Амурской области чаще возникают природные пожары

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 266 природных пожаров 

Василий Орлов поручил изучить, где в Амурской области чаще возникают природные пожары
Фото: pixabay.com

В Селемджинском, Зейском, Тындинском и Сковородинском районах Амурской области установлен первый класс пожарной опасности, второй класс – в Шимановском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Магдагачинском и Октябрьском районах, сообщает правительство Амурской области.

С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 266 природных пожаров на общей площади свыше 57 тысяч гектаров.

В период майских праздников на территории области зафиксировали 33 природных пожара на площади 13 524 гектара. Ситуацию осложнял сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду. Сложнее всего ситуация была на территориях Мазановского и Зейского районов.

— Несмотря на сильный ветер и ограничительные меры, продолжают фиксироваться случаи, когда жители самостоятельно поджигают сухую траву, чем создают опасную ситуацию. Из-за этого на территории двух муниципальных образований сложилась сложная пожарная обстановка, связанная с большим количеством палов сухой растительности. На территории Серышевского района зарегистрировано 28 термоточек, на территории Ивановского муниципального округа девять термоточек, что в свою очередь могло привести к необратимым последствиям на территории населенных пунктов, – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

Виновников пожаров выявляют сотрудники противопожарных служб области. Нарушителей ждут штрафы, а в случае, если их действия привели к природному пожару, то и возмещение ущерба.

— Этот пожароопасный сезон проходит у нас не хуже предыдущего. Мы научились хорошо бороться с огнем. Об этом говорит и уменьшение площади пожаров и скорость тушения. Но нужно помнить, что пожарные рискуют своей жизнью, а огонь угрожает населенным пунктам и жителям. Теперь нам необходимо научить жителей не поджигать. Пожары чаще всего возникают по вине человека. Поэтому нужно работать с населением. Виновники должны нести максимальную ответственность. Отдельное направление – работа с аграриями, именно на сельхозземлях чаще всего начинаются палы, которые перерастают в лесные пожары. Минсельхозу поручаю проанализировать и доложить, кто из фермеров причастен к палам и проводит несанкционированные отжиги сухой травы во время пожароопасного сезона на своих сельскохозяйственных территориях. С такими нарушителями нужно работать отдельно и найти рычаги воздействия, например, лишать их мер государственной поддержки, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#пожары #губернатор #происшествия

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Все данные есть в МЧС...Надо поручить секретарше распечатать на принтере. Потом поручить фотографу сфотать себя на фоне карты. Все...

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    Теперь нам необходимо научить жителей не поджигать.

    *

    пакостники че уж тут сказать. хлебом их не корми.

    а если серьезно кто пропаганду отменял. она же разная. можно паралельно вкручивать статьи на эмоциальную тему. ну типу белочки в гнезде сгорели и что то типо того. поймите ради с каждым крутым фермером присутсвует бабенка, которая внушит ему что надо. ну и наоборот с каждой глупой бабой рядом мужик, который ей все объяснит все

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    18 минут назад

    И на шашлыки в леса выезжают, отдыхают граждане россияне.

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