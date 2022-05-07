Василий Орлов поручил изучить, где в Амурской области чаще возникают природные пожары

С начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 266 природных пожаров на общей площади свыше 57 тысяч гектаров.

В период майских праздников на территории области зафиксировали 33 природных пожара на площади 13 524 гектара. Ситуацию осложнял сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду. Сложнее всего ситуация была на территориях Мазановского и Зейского районов.

— Несмотря на сильный ветер и ограничительные меры, продолжают фиксироваться случаи, когда жители самостоятельно поджигают сухую траву, чем создают опасную ситуацию. Из-за этого на территории двух муниципальных образований сложилась сложная пожарная обстановка, связанная с большим количеством палов сухой растительности. На территории Серышевского района зарегистрировано 28 термоточек, на территории Ивановского муниципального округа девять термоточек, что в свою очередь могло привести к необратимым последствиям на территории населенных пунктов, – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

Виновников пожаров выявляют сотрудники противопожарных служб области. Нарушителей ждут штрафы, а в случае, если их действия привели к природному пожару, то и возмещение ущерба.

— Этот пожароопасный сезон проходит у нас не хуже предыдущего. Мы научились хорошо бороться с огнем. Об этом говорит и уменьшение площади пожаров и скорость тушения. Но нужно помнить, что пожарные рискуют своей жизнью, а огонь угрожает населенным пунктам и жителям. Теперь нам необходимо научить жителей не поджигать. Пожары чаще всего возникают по вине человека. Поэтому нужно работать с населением. Виновники должны нести максимальную ответственность. Отдельное направление – работа с аграриями, именно на сельхозземлях чаще всего начинаются палы, которые перерастают в лесные пожары. Минсельхозу поручаю проанализировать и доложить, кто из фермеров причастен к палам и проводит несанкционированные отжиги сухой травы во время пожароопасного сезона на своих сельскохозяйственных территориях. С такими нарушителями нужно работать отдельно и найти рычаги воздействия, например, лишать их мер государственной поддержки, – сказал губернатор Василий Орлов.