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сегодня, 15:10 0

Прошедшие в Амурской области осадки улучшили обстановку с пожарами

За истекшие сутки потушено пять возгораний на 14 гектарах

Прошедшие в Амурской области осадки улучшили обстановку с пожарами
Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Выпавшие на территории Приамурья осадки способствовали стабилизации обстановки с лесными пожарами. Тем не менее 33 человека и шесть единиц техники в течение суток работали на пожарах в городе Свободный, Магдагачинском, Тамбовском и Свободненском районах.

Амурская авиабаза лесоохраны сообщает, что по состоянию на 6 мая в Шимановском районе по-прежнему сохраняется III класс пожарной опасности.

Временные пожарные посты главного управления МЧС продолжают функционировать в трёх районах области и в посёлке Прогресс. С воздуха противопожарный мониторинг ведётся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории области. В связи с этим в населенных пунктах запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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