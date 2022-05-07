В Амурской области с начала апреля выявили шесть поджигателей

Шесть амурчан, в том числе троих несовершеннолетних, застали на поджогах сухой травы с начала апреля. Все нарушения зафиксированы, за проделки детей будут отвечать их родители.

К примеру, рассказали в полиции, вопреки противопожарным требованиям 34-летний гражданин развёл костёр недалеко от автодороги Серышево – Новокиевский Увал. В Норске Селемджинского района также привлечён к ответственности индивидуальный предприниматель, который пытался утилизировать мусор.

В Новокиевском Увале родители будут отвечать за шалости двух детей 6 и 8 лет, которые подожгли траву. Аналогичная ситуация произошла в Бурее, где виновником оказался 15-летний подросток.

В селе Солнечное Ивановского района мужчина, сжигавший мусор, сбежал при виде сотрудников правопорядка. Уйти от ответственности ему не удалось, участковый нашёл его через два дня.

В населенных пунктах ежедневно проводятся обходы, граждане информируются о возможной ответственности. Нарядами ДПС ГИБДД информация доводится по громкоговорящей связи. Ведётся постоянный мониторинг нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Виновных привлекают к ответственности. Проведено 387 обследований на предмет защищенности городов и сёл области от лесных пожаров и палов, выполнено более 800 рейдов. Для контроля за соблюдением противопожарного режима привлечено более 700 полицейских, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.