Президентские письма получат 933 амурчанина

Ко Дню Победы ветеранам войны по традиции доставляют персональные поздравления, которые подписывает президент России Владимир Путин. Почта России вручает письма с 3 мая, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Амурской области.

Каждый год Пенсионный фонд России подготавливает адресную базу и передает в администрацию президента РФ. В Амурской области в 2022 году письма получат 933 ветерана. Поздравления направляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и другим категориям.

Письма вручаются лично. Если ветерана не оказалось дома, то письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравление.

В апреле инвалидам и участникам ВОВ были произведены ежегодные выплаты в сумме 10 тысяч рублей. Деньги доставили вместе с пенсией, в Приамурье их получили 44 ветерана.