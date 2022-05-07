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сегодня, 13:42 2

В Амурской области прокуратура взыскала долги по зарплате с шимановского завода

11 работников предприятия-банкрота получили выплаты

В Амурской области прокуратура взыскала долги по зарплате с шимановского завода
Фото: пресс-служба прокуратуры Амуррской области

Прокуратура Шимановского района провела проверку исполнения законодательства о выплате заработной платы администрацией акционерного общества «Кранспецбурмаш». Предприятие находится в процессе банкротства, но это не является основанием для невыплаты долгов по зарплате. После проверки и выдвижения требований со стороны прокуратуры 11 работников завода получили выплаты на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Помимо этого, в отношении конкурсного управляющего предприятия возбудили дела об административных правонарушениях в связи с неисполнением требований прокурора и за неправомерные действия в ходе процедуры банкротства.

Задолженность по заработной плате в настоящее время выплачена полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#закон #происшествия #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    надо было сразу к мэру идти!!!, аааа он же ушел с поста...)))

  • Undertaker

    Undertaker
    7 часов назад

    Так вот ты какой 20тилетний прорыв с рывком и министерством развития дв?

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