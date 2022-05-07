В Амурской области прокуратура взыскала долги по зарплате с шимановского завода

Фото: пресс-служба прокуратуры Амуррской области

Прокуратура Шимановского района провела проверку исполнения законодательства о выплате заработной платы администрацией акционерного общества «Кранспецбурмаш». Предприятие находится в процессе банкротства, но это не является основанием для невыплаты долгов по зарплате. После проверки и выдвижения требований со стороны прокуратуры 11 работников завода получили выплаты на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Помимо этого, в отношении конкурсного управляющего предприятия возбудили дела об административных правонарушениях в связи с неисполнением требований прокурора и за неправомерные действия в ходе процедуры банкротства.

Задолженность по заработной плате в настоящее время выплачена полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.