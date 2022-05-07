«Пушкинская карта» поможет амурским школьникам и студентам культурно провести выходные
Кинотеатры, театры, филармония, музеи приурочили мероприятия ко Дню Победы
Четыре праздничных дня молодые амурчане могут провести с пользой. Бесплатно посетить выставки, экскурсии и квесты, посвященные 77-летию Победы, а также сходить в кино амурским школьникам и студентам поможет «Пушкинская карта». Об этом сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.
В кинотеатрах ко Дню Победы запустили в прокат героические фильмы. Интересное кино для себя смогут найти зрители любого возраста.
— Наши кинематографисты представили премьеры фактически для всех членов семьи. Здесь и военно-исторические патриотические драмы, в частности «Крылья над Берлином», премьера «Первый Оскар». Это первая за 20 лет полнометражная анимационная картина «Союзмультфильма», которая называется «Суворов», на которую могут пойти от мала до велика. И это тоже очень ожидаемое для нас событие, – рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Оплатить билеты в кино школьники и студенты могут «Пушкинской картой». В 2022 году на карту зачисляется пять тысяч рублей, а не три тысячи как в прошлом году. Из них две тысячи можно потратить на российское кино. Получить карту могут все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на портале «Госуслуги», в любом банковском приложении или отделении Почта Банка.
В Приамурье по «Пушкинской карте» можно посетить:
- Амурский областной театр драмы;
- Амурский областной театр кукол;
- Амурскую областную филармонию;
- Амурский областной краеведческий музей;
- Выставочный зал города Благовещенска;
- Общественно-культурный центр и многие другие.
Полный список можно найти на сайте Культура.рф.
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