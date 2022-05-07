«Пушкинская карта» поможет амурским школьникам и студентам культурно провести выходные

В кинотеатрах ко Дню Победы запустили в прокат героические фильмы. Интересное кино для себя смогут найти зрители любого возраста.

— Наши кинематографисты представили премьеры фактически для всех членов семьи. Здесь и военно-исторические патриотические драмы, в частности «Крылья над Берлином», премьера «Первый Оскар». Это первая за 20 лет полнометражная анимационная картина «Союзмультфильма», которая называется «Суворов», на которую могут пойти от мала до велика. И это тоже очень ожидаемое для нас событие, – рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Оплатить билеты в кино школьники и студенты могут «Пушкинской картой». В 2022 году на карту зачисляется пять тысяч рублей, а не три тысячи как в прошлом году. Из них две тысячи можно потратить на российское кино. Получить карту могут все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на портале «Госуслуги», в любом банковском приложении или отделении Почта Банка.

В Приамурье по «Пушкинской карте» можно посетить:

Амурский областной театр драмы;

Амурский областной театр кукол;

Амурскую областную филармонию;

Амурский областной краеведческий музей;

Выставочный зал города Благовещенска;

Общественно-культурный центр и многие другие.

Полный список можно найти на сайте Культура.рф.