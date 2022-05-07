В Амурской области почтили память чекиста – участника войны с фашистской Германией

Фото: Управление ФСБ по Амурской области

6 мая сотрудники управления ФСБ России по Амурской области встретились в Ивановке, чтобы почтить память амурчанина Александра Ивановича Галушкина – чекиста, участника обороны Крыма и Севастополя.

Александр Иванович Галушкин родился в Ивановке 22 августа 1903 года. До Великой Отечественной войны работал в органах госбезопасности, а с началом войны добровольно ушёл на фронт. 4 января 1942 года вместе с батальоном морской пехоты ушёл в десант на Евпаторию. После гибели десанта он выжил и возглавил подпольную группу, которая занималась разведкой и диверсиями. 7 мая 1942 года Александр Иванович погиб в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками. Его именем названы улицы в Евпатории и амурской Ивановке.

После торжественного собрания его участники приняли участие в традиционном автопробеге по сёлам Ивановского района, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.