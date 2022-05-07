Благовещенским садоводам предлагают бесплатные торговые места возле ВДНХ

Благовещенцам, занимающимся садоводством, предлагают бесплатные торговые места. Торговая точка находится по адресу: улица Театральная, 170, возле ТРК «Реал», сообщает пресс-служба мэрии.

В городском управлении по развитию потребительского рынка и услуг рассказали, что таким образом хотят оказать поддержку местным производителям. И уточнили: продавать можно товары только собственного производства. Крытая уличная площадка будет работать с 8:00 до 20:00, а торговые ряды «Горбушка», куда тоже можно попасть обычному садоводу, с 9:00 до 21:00.

На уличной площадке площадью 156 квадратных метров есть два входа, удобная зона загрузки с улицы Театральной, а также парковка. Торговые ряды «Горбушка» площадью 811 квадратных метров расположены на первом этаже торгового комплекса «Реал». Здесь есть всё необходимое для торговли.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 914-556-31-56, 233-920, 233-922, 233-923.