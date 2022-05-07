Житель Свободного копал червей для рыбалки и наткнулся на старый снаряд

5 мая около 10:45 в дежурную часть Свободненского отдела полиции поступил звонок. Местный житель сообщил, что копал червей и обнаружил в земле предмет, похожий на боеприпас. Полиция отправилась на место и оцепила район. Через некоторое время прибыли взрывотехники из Росгвардии и начали работы по обезвреживанию находки.

Найденный предмет оказался осколочно-фугасным артиллерийским снарядом калибра 115 миллиметров. В настоящее время он утилизирован специалистами взрывотехнического подразделения Росгвардии, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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#происшествия #Свободный

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Илья Ринейский