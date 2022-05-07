В Благовещенске выбирают место, которое благоустроят в 2023 году

Благовещенцы выбирают территорию для благоустройства в 2023 году. Лидирует сквер водников, будущая зона отдыха на улице Ленина уже набрала 1 742 голоса. Второе место занимает сквер в районе пересечения улиц Калинина и Ломоносова – 858 голосов, третье место заняла зона отдыха на Мухина – 608 голосов, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

В отстающих: сквер Приёмыхова с 565 голосами и территория в поселке Аэропорт, набравшая 262 голоса. Голосование продлится до конца мая на платформе Городская среда.

«Друзья, активно подключайтесь к голосованию! Болею за все пять вариантов, но пусть победит сильнейший. Выигравший сквер будет благоустроен в следующем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Призываю принять участие в голосовании всех благовещенцев! Жителей тех районов, скверы которых участвуют в таком соревновании, разумеется, в первую очередь. Присоединяйтесь с хорошим азартом к голосованию. Я свой выбор уже сделал. Проголосовал за сквер на Калинина – Ломоносова. Увы, он пока на втором месте», – поделился в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Проголосовать можно и в торговых центрах «Острова» и «Мега». Во вторник, четверг и пятницу с 16:00 до 17:00 там дежурят волонтеры.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут благоустройство территории у озера в селе Плодопитомник. Она вышла в лидеры по итогам голосования в прошлом году, набрав свыше двух тысяч голосов.