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сегодня, 11:11 1

В Благовещенске выбирают место, которое благоустроят в 2023 году

Голосование продлится до конца мая

В Благовещенске выбирают место, которое благоустроят в 2023 году
Фото: 28.gorodsreda.ru

Благовещенцы выбирают территорию для благоустройства в 2023 году. Лидирует сквер водников, будущая зона отдыха на улице Ленина уже набрала 1 742 голоса. Второе место занимает сквер в районе пересечения улиц Калинина и Ломоносова – 858 голосов, третье место заняла зона отдыха на Мухина – 608 голосов, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

В отстающих: сквер Приёмыхова с 565 голосами и территория в поселке Аэропорт, набравшая 262 голоса. Голосование продлится до конца мая на платформе Городская среда.

«Друзья, активно подключайтесь к голосованию! Болею за все пять вариантов, но пусть победит сильнейший. Выигравший сквер будет благоустроен в следующем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Призываю принять участие в голосовании всех благовещенцев! Жителей тех районов, скверы которых участвуют в таком соревновании, разумеется, в первую очередь. Присоединяйтесь с хорошим азартом к голосованию. Я свой выбор уже сделал. Проголосовал за сквер на Калинина – Ломоносова. Увы, он пока на втором месте», – поделился в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Проголосовать можно и в торговых центрах «Острова» и «Мега». Во вторник, четверг и пятницу с 16:00 до 17:00 там дежурят волонтеры.

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут благоустройство территории у озера в селе Плодопитомник. Она вышла в лидеры по итогам голосования в прошлом году, набрав свыше двух тысяч голосов.

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#отдых #строительство #ЖКХ

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Комментарии
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  • valent

    valent
    2 часа назад

    Я думаю, что не надо благоустраивать места отдыха, лучше установить автобусные остановки по ГОСТу. Это будет полезно для всех жителей города. Так на остановке ВДНХа нет даже навеса, чтобы спрятаться от дождя. Таких остановок в городе очень много.

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