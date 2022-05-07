В Амурской области с начала года зарегистрировали пять туристических групп

С начала 2022 года в Амурской области было зарегистрировано пять туристических групп в составе 44 человек, в том числе четверых детей. Перед туристическим мероприятием не позднее чем за 10 рабочих дней необходимо проинформировать ГУ МЧС России по Амурской области о начале маршрута передвижения, сообщает пресс-служба ведомства.

В уведомлении о туристском мероприятии нужно указать:

сведения об организации, контактные данные ответственного представителя, а также его близкого родственника (для одиночных туристов);

список участников с указанием ФИО, даты рождения, места жительства и контактного телефона каждого из участников;

подробные сведения о маршруте (дату и время выхода и возвращения из путешествия, протяженность маршрута, контрольные точки следования с указанием мест ночёвок, отдыха, наличие опасных участков на маршруте).

Помимо этого, необходимо проинформировать сотрудников ГУ МЧС России по Амурской области о наличии средств оказания первой помощи, средств связи или сигнальных средств, уточнить порядок выхода на связь группы. Перед выходом и после возвращения с маршрута необходимо сообщить об этом в спасательную службу.

Для того чтобы подать заявку на регистрацию туристической группы, нужно зайти на единый портал онлайн-сервисов МЧС России. На портале можно пройти авторизацию через ЕСИА. Также направить документы можно по электронной почте (brandmesteramur@yandex.ru) или через почтовое отделение по адресу: 675000 Благовещенск, Пионерская, 47, ГУ МЧС России по Амурской области. Телефоны для связи: 8-(4162)-201-613; 226-117.

Если не получается уведомить о туристической группе заранее, то можно это сделать непосредственно перед началом маршрута одним из указанных выше способов.

Подробную информацию о туристических маршрутах можно найти на сайте ГУ МЧС России по Амурской области в разделе «Полезная информация/Регистрация туристических групп».