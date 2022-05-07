16 процентов амурчан планируют жить в старости на собственные сбережения
Большинство боится не дожить до пенсии
Амурчане рассказали, на что они собираются жить в старости. У 16 процентов имеются свои сбережения, а большинство – 47 процентов, боятся не дожить до пенсии, рассказали организаторы опроса автомобильный сайт Дром.
Каждый пятый из опрошенных жителей Приамурья не задумывается о старости – 21 процент выбрали ответ «не знаю», 15 процентов планируют жить на пенсию, а один процент надеется на помощь детей.
Большинство жителей Москвы планируют жить на собственные сбережения, на пенсию надеются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии.
Опрос провели в апреле 2022 года, в нём приняли участие 17 тысяч человек из 83 регионов страны.
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