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сегодня, 08:54 0

16 процентов амурчан планируют жить в старости на собственные сбережения

Большинство боится не дожить до пенсии

16 процентов амурчан планируют жить в старости на собственные сбережения
Фото: Pixabay

Амурчане рассказали, на что они собираются жить в старости. У 16 процентов имеются свои сбережения, а большинство – 47 процентов, боятся не дожить до пенсии, рассказали организаторы опроса автомобильный сайт Дром.

Каждый пятый из опрошенных жителей Приамурья не задумывается о старости – 21 процент выбрали ответ «не знаю», 15 процентов планируют жить на пенсию, а один процент надеется на помощь детей.

Большинство жителей Москвы планируют жить на собственные сбережения, на пенсию надеются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии.

Опрос провели в апреле 2022 года, в нём приняли участие 17 тысяч человек из 83 регионов страны.

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#пенсии

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