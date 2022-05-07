16 процентов амурчан планируют жить в старости на собственные сбережения

Каждый пятый из опрошенных жителей Приамурья не задумывается о старости – 21 процент выбрали ответ «не знаю», 15 процентов планируют жить на пенсию, а один процент надеется на помощь детей.

Большинство жителей Москвы планируют жить на собственные сбережения, на пенсию надеются в Камчатском крае, Якутии и Башкирии.

Опрос провели в апреле 2022 года, в нём приняли участие 17 тысяч человек из 83 регионов страны.