Возбудили уголовное дело в отношении благовещенца, сбившего пенсионера
Мужчина допрошен в качестве подозреваемого
Следственная часть управления МВД по Амурской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota Tundra, который 5 мая допустил наезд на пенсионера 1953 года рождения. Позднее пострадавший скончался от полученных травм.
Водитель обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека.
Известно, что наезд произошёл в 11:55 в районе торгового центра по адресу: улица 50-летия Октября, 24/1. Пострадавший попал под колёса в тот момент, когда 43-летний мужчина управлял пикапом Toyota Tundra, который двигался задним ходом.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.
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