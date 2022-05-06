Возбудили уголовное дело в отношении благовещенца, сбившего пенсионера

Водитель обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека.

Известно, что наезд произошёл в 11:55 в районе торгового центра по адресу: улица 50-летия Октября, 24/1. Пострадавший попал под колёса в тот момент, когда 43-летний мужчина управлял пикапом Toyota Tundra, который двигался задним ходом.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.