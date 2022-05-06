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сегодня, 18:54 0

Возбудили уголовное дело в отношении благовещенца, сбившего пенсионера

Мужчина допрошен в качестве подозреваемого

Возбудили уголовное дело в отношении благовещенца, сбившего пенсионера
Фото: pixabay.com

Следственная часть управления МВД по Амурской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota Tundra, который 5 мая допустил наезд на пенсионера 1953 года рождения. Позднее пострадавший скончался от полученных травм.

Водитель обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, что привело к смерти человека.

Известно, что наезд произошёл в 11:55 в районе торгового центра по адресу: улица 50-летия Октября, 24/1. Пострадавший попал под колёса в тот момент, когда 43-летний мужчина управлял пикапом Toyota Tundra, который двигался задним ходом.

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#дороги #закон #криминал #происшествия #транспорт

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