Василий Орлов: «Принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения»

В Приамурье отменили обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для работающего населения. Соответствующее постановление подписала глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

— Детально проанализировав ход вакцинации против новой коронавирусной инфекции, отмечаем, что на сегодняшний день работающее население, прежде всего из сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных и муниципальных служащих, охвачено вакцинацией на 98 %. Таким образом, среди работающего населения у нас достигнут необходимый охват коллективного иммунитета в 80 %, – рассказала Ольга Курганова.

Специалист добавила, что среди неработающего населения области показатели вакцинации низкие. Губернатор Приамурья отметил, что коллективный иммунитет среди работающих амурчан – хороший показатель.

— Темпы вакцинации граждан старшей возрастной группы и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции нужно сохранить, иначе будет снижаться уровень коллективного иммунитета в целом, – прокомментировал Василий Орлов.

Отмечается, что на этой неделе заболеваемость COVID-19 упала на 12,2 % по сравнению с прошлой. Так, среди взрослых меньше заразившихся на 8,4 %, а среди детей – на 26,6 %. Однако среди лиц старше 50 лет рост заболеваемости составил 12 %. При этом большая часть переносит недуг в форме ОРВИ и 2 % – в форме внебольничной пневмонии.

Коллективного иммунитета в регионе пока нет. На сегодняшний день прививки поставили 374 259 человек (61,3 %). Для его достижения вакцину должны получить 80 % населения, то есть 483 788 жителей области.