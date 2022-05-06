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сегодня, 18:29 6

Василий Орлов: «Принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения»

Коллективный иммунитет у этой категории граждан достиг 80 %

Василий Орлов: «Принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения»
Фото: pixabay.com

В Приамурье отменили обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для работающего населения. Соответствующее постановление подписала глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

— Детально проанализировав ход вакцинации против новой коронавирусной инфекции, отмечаем, что на сегодняшний день работающее население, прежде всего из сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, государственных и муниципальных служащих, охвачено вакцинацией на 98 %. Таким образом, среди работающего населения у нас достигнут необходимый охват коллективного иммунитета в 80 %, – рассказала Ольга Курганова.

Специалист добавила, что среди неработающего населения области показатели вакцинации низкие. Губернатор Приамурья отметил, что коллективный иммунитет среди работающих амурчан – хороший показатель.

— Темпы вакцинации граждан старшей возрастной группы и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции нужно сохранить, иначе будет снижаться уровень коллективного иммунитета в целом, – прокомментировал Василий Орлов.

Отмечается, что на этой неделе заболеваемость COVID-19 упала на 12,2 % по сравнению с прошлой. Так, среди взрослых меньше заразившихся на 8,4 %, а среди детей – на 26,6 %. Однако среди лиц старше 50 лет рост заболеваемости составил 12 %. При этом большая часть переносит недуг в форме ОРВИ и 2 % – в форме внебольничной пневмонии.

Коллективного иммунитета в регионе пока нет. На сегодняшний день прививки поставили 374 259 человек (61,3 %). Для его достижения вакцину должны получить 80 % населения, то есть 483 788 жителей области.

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#COVID 19 #губернатор #здоровье

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Комментарии
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  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    3 часа назад

    А кого уволили с работы (службы) по причине отказа от вакцинации, восстановят (реабилитируют) с возмещением причиненного вреда?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 часа назад

    Губернатор и Курганова возместят?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А болеют и первично, и повторно только вакцинированные, работающие и дети. )))

  • фейеричный

    фейеричный
    2 часа назад

    очнулись. население давно уже само все отменило. точнее - забило

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Правильно, мы самисебк отменили масляный режим, за исключением супермаркетов

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Правильно, мы сами себе отменили масочный режим везде кроме супермаркетов

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