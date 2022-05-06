Рассмотрение дела по обвинению главы Благовещенского района уже началось

В пятницу, 6 мая, в Благовещенском городском суде прошло первое судебное заседание по резонансному уголовному делу в отношении главы Благовещенского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, которые были использованы для незаконного отчуждения земельного участка.

Подсудимый был доставлен в зал заседаний в наручниках и под конвоем, на время суда он будет содержаться под стражей.

Как полагает следствие, в 2020 году глава создал условия для реализации земельного участка по заниженной стоимости. Правоохранители оценивают нанесённый ущерб в 50 миллионов рублей.

В заседании было оглашено обвинительное заключение, был определён порядок исследования доказательств, допрошен свидетель.

Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.