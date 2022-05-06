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сегодня, 17:28 2

Рассмотрение дела по обвинению главы Благовещенского района уже началось

Первое судебное заседание прошло сегодня без лишней огласки

Рассмотрение дела по обвинению главы Благовещенского района уже началось
Фото: pixabay.com

В пятницу, 6 мая, в Благовещенском городском суде прошло первое судебное заседание по резонансному уголовному делу в отношении главы Благовещенского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, которые были использованы для незаконного отчуждения земельного участка.

Подсудимый был доставлен в зал заседаний в наручниках и под конвоем, на время суда он будет содержаться под стражей.

Как полагает следствие, в 2020 году глава создал условия для реализации земельного участка по заниженной стоимости. Правоохранители оценивают нанесённый ущерб в 50 миллионов рублей.

В заседании было оглашено обвинительное заключение, был определён порядок исследования доказательств, допрошен свидетель.

Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#Благрайон #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    5 часов назад

    А почему это без огласки? Народ должен знать своих героев

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Да и так мы его знаем, чего его ещё раз показывать. Позорище

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