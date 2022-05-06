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сегодня, 17:49 0

Из Хабаровска в Зею, Тынду и Благовещенск организуют прямые авиаперелёты

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов

Из Хабаровска в Зею, Тынду и Благовещенск организуют прямые авиаперелёты
Фото: pixabay.com

В летний период авиакомпания «Аврора» будет выполнять полёты на направлениям Хабаровск – Тында, Хабаровск – Зея и Хабаровск – Благовещенск, сообщает пресс-служба компании.

С 1 июня запустят рейс по маршруту Хабаровск – Тында. В этом направлении можно будет улететь четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Промежуточная посадка будет в Благовещенске. Билет из Хабаровска в Тынду обойдётся в 7 500 рублей, а из Благовещенска в Тынду – 4 190 рублей.

Со 2 июня будут выполняться рейсы по маршруту Хабаровск – Зея, три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Промежуточная посадка будет также в Благовещенске. Билет из Хабаровска в Зею стоит 6 925 рублей, из Благовещенска в Зею – 2 740 рублей.

С 31 мая по 29 октября будут выполняться полёты по маршруту Хабаровск – Благовещенск. Рейсы будут во все дни, кроме четверга, расписание будет зависеть от дня недели. Стоимость билета – 3 700 рублей. Более подробную информацию о расписании и билетах можно узнать на официальном сайте авиакомпании.

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#Дальний Восток #Зея #Тында #транспорт

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