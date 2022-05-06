Павел Березовский покидает пост мэра Шимановска

Мэр Шимановска Павел Березовский объявил о своём решении оставить пост.

«Я принял важное и взвешенное решение – слагаю полномочия мэра города и ухожу в отставку», – написал Березовский в своём телеграм-канале.

Павел Викторович пояснил, что полномочия его как мэра истекли более года назад. В течение этого времени были приняты новые законы, прописывающие порядок избрания нового главы города.

«На сегодня есть все правовые основания для начала конкурсных процедур по избранию мэра города. Уверен, что наш депутатский корпус изберет достойного, неравнодушного к жизни города кандидата», – заявил экс-мэр.

Павел Березовский отметил, что остаётся в Шимановске, и пообещал уделять больше времени своей семье.

Когда у Шимановска появится новый мэр, пока не известно. Решение должны принять местные депутаты.

Досье АИ

Павел Березовский родился и вырос в Шимановске. Закончил Хабаровский политехнический институт.

С 1987 по 2007 годы возглавлял шимановский завод «Кранспецбурмаш».

С 2007 по 2011 годы был мэром Шимановска, с сентября 2011 по февраль 2014 возглавлял администрацию Благовещенска.

В 2016 году вернулся на пост мэра Шимановска и возглавлял местную администрацию ещё шесть лет.