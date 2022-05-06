Алиса Вокс призналась, что мать жестоко била её в детстве

Алиса рассказала, что не смогла наладить отношения с мамой вплоть до её смерти. Женщина держала дочь под строгим контролем с самого детства. По словам певицы, если у неё случались неприятности, для матери это было «как котику сметанка». Она отметила, что чаще всего помощи от родительницы она не получала.

Когда Вокс уже училась в театральной академии, их конфликт достиг пика. На одной из репетиций певица получила сотрясение мозга. Мать воспользовалась ситуацией и уговорила дочь уйти в академический отпуск. Ей звонил ректор и спрашивал, уверена ли она в своём решении. Тогда Алиса полностью доверяла маме и была уверена, что она не может желать ей плохого.

Однако она даже не представляла, как развернутся события дальше. По словам певицы, уже через неделю мать била её головой о ступеньки в подъезде и кричала, что «она тварь и паразитка, которая сидит у неё на шее».

Вокс убедила себя, что во всём виновата она сама. Алиса была уверена, что, если мама называет её жирной и бездарной уродиной, которая никогда не будет счастлива, – значит, так оно и есть. Мать часто говорила дочери, что ей нужно было всё-таки сделать аборт, а потом родить мальчика, который бы любил её.