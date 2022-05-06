Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 0

Благовещенская детская горбольница вернулась к прежнему режиму работы

На оперштабе рассказали, как обстоят дела с местами для коронавирусных пациентов

Благовещенская детская горбольница вернулась к прежнему режиму работы
Фото: pixabay.com

Региональный минздрав докладывает об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией. К нормальному режиму работы уже вернулась Благовещенская детская городская больница, возвращается к нему и хирургический корпус взрослой горбольницы.

В детской больнице снова принимают маленьких пациентов, здесь же продолжают реабилитацию ребятишек, которые перенесли ковид. Коек в оставшихся шести инфекционных и пяти провизорных госпиталях хватает. Их в общей сложности 305.

— Всего в регионе на сегодняшний день на лечении в медицинских организациях находятся 439 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 174 пациента, на амбулаторном – 265, – сообщила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заместитель председателя регионального правительства – министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Зампред отметила, что пациентов, нуждающихся именно в стационарном лечении, в процентном соотношении всё ещё много. При этом 60 % пациентов в больницах переносят ковид в лёгкой форме. На кислородной поддержке находится 82 человека, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.

Просмотров всего: 493

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 6

Василий Орлов: «Принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения»
Общество

В амурские клиники закупят реабилитационное оборудование
Общество

Василий Орлов рассказал о возведении больницы в селе Стойба
Происшествия 9

Амурчанин заплатил три тысячи рублей за один звонок в скорую
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь