Благовещенская детская горбольница вернулась к прежнему режиму работы

Региональный минздрав докладывает об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией. К нормальному режиму работы уже вернулась Благовещенская детская городская больница, возвращается к нему и хирургический корпус взрослой горбольницы.

В детской больнице снова принимают маленьких пациентов, здесь же продолжают реабилитацию ребятишек, которые перенесли ковид. Коек в оставшихся шести инфекционных и пяти провизорных госпиталях хватает. Их в общей сложности 305.

— Всего в регионе на сегодняшний день на лечении в медицинских организациях находятся 439 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 174 пациента, на амбулаторном – 265, – сообщила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заместитель председателя регионального правительства – министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Зампред отметила, что пациентов, нуждающихся именно в стационарном лечении, в процентном соотношении всё ещё много. При этом 60 % пациентов в больницах переносят ковид в лёгкой форме. На кислородной поддержке находится 82 человека, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.