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Певица Наталья Штурм показала нового бойфренда, который моложе её на 25 лет

Наталья Штурм представила поклонникам молодого избранника

Певица Наталья Штурм показала нового бойфренда, который моложе её на 25 лет
Фото: popcornnews.ru

55-летняя Наталья Штурм впервые опубликовала в соцсетях фото с новым бойфрендом по имени Георгий. Избранник певицы младше её на 25 лет, сообщает «Газета.ru».

В своём блоге Штурм опубликовала новые снимки с Сочи. На одном из кадров певица позирует в обнимку с молодым бойфрендом. Поклонники артистки отметили, что новые отношения пошли ей на пользу и она выглядит счастливой.

Как пишет ФАН, некоторые подписчики сравнили её с Аллой Пугачёвой, которая вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Однако это не мешает им быть счастливыми и строить планы на жизнь. Сейчас звёздная пара живёт в Израиле вместе с детьми.

Наталья Штурм была замужем дважды. От первого брака с Сергеем Деевым у певицы есть взрослая дочь. Второй раз исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Павлова и родила от него сына. После расставания с супругом Штурм долгое время скрывала подробности личной жизни.

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#соцсети #шоу-бизнес

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