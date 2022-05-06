Певица Наталья Штурм показала нового бойфренда, который моложе её на 25 лет

В своём блоге Штурм опубликовала новые снимки с Сочи. На одном из кадров певица позирует в обнимку с молодым бойфрендом. Поклонники артистки отметили, что новые отношения пошли ей на пользу и она выглядит счастливой.

Как пишет ФАН, некоторые подписчики сравнили её с Аллой Пугачёвой, которая вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Однако это не мешает им быть счастливыми и строить планы на жизнь. Сейчас звёздная пара живёт в Израиле вместе с детьми.

Наталья Штурм была замужем дважды. От первого брака с Сергеем Деевым у певицы есть взрослая дочь. Второй раз исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Павлова и родила от него сына. После расставания с супругом Штурм долгое время скрывала подробности личной жизни.