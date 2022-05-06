В Свободном горожане дадут название комплексу спортивных объектов

Администрация Свободного объявила конкурс на лучшее название комплекса спортивных объектов города. Заявки на участие принимают с 6 мая по 6 июня, уточнили в мэрии.

Под единым названием хотят объединить стадион «Локомотив», площадки для баскетбола, спортивные комплексы «Союз», «Океан» и другие сооружения.

Конкурс пройдёт в два этапа: на первом организаторы выберут пять лучших из предложенных названий, на втором – выбор сделают уже горожане (голосование будет проходить на одной из интернет-площадок). Итоги подведут 11 июня, победителю конкурса обещают ценный приз. Участвовать можно как единолично, так и целым коллективом, возраст при этом не важен.

Название должно состоять не более чем из двух слов на русском языке. К нему участник должен предоставить аннотацию, раскрывающую смысл предложенного варианта. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации Свободного.