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сегодня, 14:08 0

Оксана Самойлова заявила, что собирается отправиться в первый в мире космический отель

Жена Джигана поделилась радостью с подписчиками в своём блоге

Оксана Самойлова заявила, что собирается отправиться в первый в мире космический отель
Фото: 24smi.org

Джиган и Оксана Самойлова известны своей любовью к приключениям. В прошлом году звёздные супруги поплавали в открытом море с акулой, попали в серьёзный шторм, а также сделали фотосессию в пустыне и горах Турции. А на днях жена рэпера сообщила, что забронировала номер в первом в мире отеле в космосе, сообщает «Вокруг ТВ».

Самойлова сообщила в своём блоге, что космическая станция корпорации Orbital Assembly планирует начать работу к 2025 году. Проект включает в себя «Пионерскую станцию», где могут разместиться 28 желающих.

Оксана призналась, что это её самая большая мечта. По её словам, как только откроется бронь, она в первой туристической партии отправится в космос.

Известно, что семья Джигана не бедствует. Звёзды почти каждый месяц летают в тёплые страны, а также не жалеют денег на торжества и подарки друг другу. Ранее Оксана рассказывала, что отдала на благотворительность 20 миллионов рублей. В конце прошлого года она купила маме собаку, стоимость которой составляет более 100 тысяч рублей.

В апреле Самойлова отметила своё 34-летие. В честь праздника супруги устроили шикарную вечеринку в Дубае. В качестве подарка Джиган вручил жене колье, о котором та давно мечтала.

Оксана уже несколько лет владеет успешным бизнесом в сфере красоты, зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также выпускает именные марафоны.

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#космос #соцсети #шоу-бизнес

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