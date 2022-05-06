Оксана Самойлова заявила, что собирается отправиться в первый в мире космический отель

Самойлова сообщила в своём блоге, что космическая станция корпорации Orbital Assembly планирует начать работу к 2025 году. Проект включает в себя «Пионерскую станцию», где могут разместиться 28 желающих.

Оксана призналась, что это её самая большая мечта. По её словам, как только откроется бронь, она в первой туристической партии отправится в космос.

Известно, что семья Джигана не бедствует. Звёзды почти каждый месяц летают в тёплые страны, а также не жалеют денег на торжества и подарки друг другу. Ранее Оксана рассказывала, что отдала на благотворительность 20 миллионов рублей. В конце прошлого года она купила маме собаку, стоимость которой составляет более 100 тысяч рублей.

В апреле Самойлова отметила своё 34-летие. В честь праздника супруги устроили шикарную вечеринку в Дубае. В качестве подарка Джиган вручил жене колье, о котором та давно мечтала.

Оксана уже несколько лет владеет успешным бизнесом в сфере красоты, зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также выпускает именные марафоны.