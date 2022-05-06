Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает про спецоперацию на Украине
Лоза рассказал, что российский шоу-бизнес разделился на три лагеря
Юрий Лоза заявил, что Филипп Киркоров может не знать о спецоперации России на Украине. Певец также рассказал, что в свете последних событий российский шоу-бизнес поделился на несколько лагерей, сообщает «Пятый канал».
В эфире телеканала «Царьград» Лоза заявил, что после начала спецоперации на Украине отечественный шоу-бизнес разделился на три лагеря.
Некоторые артисты выступили за денацификацию и демилитаризацию Украины. Например, Юлия Чичерина все эти годы поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики.
Однако есть звёзды, которые категорически против спецоперации. Лоза напомнил, что недавно Чулпан Хаматова появилась в эфире в платье цветов флага Украины.
При этом есть люди, которые даже не знают о происходящем. Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает, что идёт спецоперация. Он отметил, что «все мы разные».
На фоне происходящего в стране и в мире многие представители российского шоу-бизнеса отправились за границу. Некоторые заявили об отсутствии работы, решив устроить себе отпуск, а другие открыто сообщили об эмиграции.
Россию покинули Алла Пугачёва с Максимом Галкиным и детьми, Земфира, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова и другие артисты.
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