Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает про спецоперацию на Украине

В эфире телеканала «Царьград» Лоза заявил, что после начала спецоперации на Украине отечественный шоу-бизнес разделился на три лагеря.

Некоторые артисты выступили за денацификацию и демилитаризацию Украины. Например, Юлия Чичерина все эти годы поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики.

Однако есть звёзды, которые категорически против спецоперации. Лоза напомнил, что недавно Чулпан Хаматова появилась в эфире в платье цветов флага Украины.

При этом есть люди, которые даже не знают о происходящем. Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает, что идёт спецоперация. Он отметил, что «все мы разные».

На фоне происходящего в стране и в мире многие представители российского шоу-бизнеса отправились за границу. Некоторые заявили об отсутствии работы, решив устроить себе отпуск, а другие открыто сообщили об эмиграции.

Россию покинули Алла Пугачёва с Максимом Галкиным и детьми, Земфира, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова и другие артисты.