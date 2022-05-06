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Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает про спецоперацию на Украине

Лоза рассказал, что российский шоу-бизнес разделился на три лагеря

Юрий Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает про спецоперацию на Украине
Фото: ruposters.ru

Юрий Лоза заявил, что Филипп Киркоров может не знать о спецоперации России на Украине. Певец также рассказал, что в свете последних событий российский шоу-бизнес поделился на несколько лагерей, сообщает «Пятый канал».

В эфире телеканала «Царьград» Лоза заявил, что после начала спецоперации на Украине отечественный шоу-бизнес разделился на три лагеря.

Некоторые артисты выступили за денацификацию и демилитаризацию Украины. Например, Юлия Чичерина все эти годы поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики.

Однако есть звёзды, которые категорически против спецоперации. Лоза напомнил, что недавно Чулпан Хаматова появилась в эфире в платье цветов флага Украины.

При этом есть люди, которые даже не знают о происходящем. Лоза считает, что Филипп Киркоров вряд ли знает, что идёт спецоперация. Он отметил, что «все мы разные».

На фоне происходящего в стране и в мире многие представители российского шоу-бизнеса отправились за границу. Некоторые заявили об отсутствии работы, решив устроить себе отпуск, а другие открыто сообщили об эмиграции.

Россию покинули Алла Пугачёва с Максимом Галкиным и детьми, Земфира, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова и другие артисты.

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#Украина #шоу-бизнес

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