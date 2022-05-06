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сегодня, 18:11 1

В Амурской области отремонтируют 26 километров федеральной трассы «Лена»

В порядок приведут три участка дороги

В Амурской области отремонтируют 26 километров федеральной трассы «Лена»
Фото: amurobl.ru

В Приамурье в мае начнут ремонтировать федеральную трассу «Лена» на направлении Невер – Якутск. Новый асфальт уложат на трёх участках общей протяжённостью более 26 километров, сообщает правительство Амурской области.

На двух гравийно-щебеночных разрывах с 118-го по 133-й километр и с 258-го по 268-й километр уложат новый двухслойный асфальт. Летом на этих участках плохая видимость из-за пыли. Также отремонтируют дорогу с 217-го по 225-й километры. Здесь установят новые знаки, барьерное ограждение, а также нанесут разметку.

Кроме того, трассу будут ремонтировать и в Республике Саха (Якутия), здесь приведут в порядок около 55 километров дороги.

Планируется, что к 2024 году дорога Невер – Якутск протяжённостью 1 157 километров будет полностью заасфальтирована.

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#Дальний Восток #дороги

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Комментарии
Показать все (1)
  • uslon

    uslon
    3 часа назад

    Отлично!

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