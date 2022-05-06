Каждую субботу Василий Орлов будет осматривать дороги Благовещенска

Глава региона решил лично контролировать ход ремонта дорожной сети в Благовещенске. Выездные совещания с участием Василия Орлова запланировали на каждую субботу до самого завершения ремонтной кампании.

Благовещенск уже получил 700 миллионов рублей на ремонт дорог. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтировать собираются 5,66 километра дорожной сети – четыре протяжённых участка.

Ремонт участка улицы Горького от Лазо до Театральной планируется завершить в октябре этого года. В этом же месяце планируют закончить ремонт участка улицы Ленина от улицы Театральной до Шимановского и работы на Игнатьевском шоссе. Капремонт Мухина от Зейской до Пролетарской обещают завершить только в ноябре.

— На ремонт дорог Благовещенск дополнительно получит ещё 100 миллионов рублей. Приоритет в этом году – четыре объекта, которые ремонтируем по нацпроекту, а также тротуары, автобусные остановки и ливнёвки вдоль этих участков дорог. Но с подрядными организациями необходимо плотно работать. Недопустима ситуация, когда дорога перекрыта, но стройка стоит, и дорожники не укладываются в установленные сроки, – сказал губернатор Василий Орлов.