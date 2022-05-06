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сегодня, 15:12 17

Каждую субботу Василий Орлов будет осматривать дороги Благовещенска

Губернатор намерен участвовать в выездных совещаниях

Каждую субботу Василий Орлов будет осматривать дороги Благовещенска
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава региона решил лично контролировать ход ремонта дорожной сети в Благовещенске. Выездные совещания с участием Василия Орлова запланировали на каждую субботу до самого завершения ремонтной кампании.

Благовещенск уже получил 700 миллионов рублей на ремонт дорог. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтировать собираются 5,66 километра дорожной сети – четыре протяжённых участка.

Ремонт участка улицы Горького от Лазо до Театральной планируется завершить в октябре этого года. В этом же месяце планируют закончить ремонт участка улицы Ленина от улицы Театральной до Шимановского и работы на Игнатьевском шоссе. Капремонт Мухина от Зейской до Пролетарской обещают завершить только в ноябре.

— На ремонт дорог Благовещенск дополнительно получит ещё 100 миллионов рублей. Приоритет в этом году – четыре объекта, которые ремонтируем по нацпроекту, а также тротуары, автобусные остановки и ливнёвки вдоль этих участков дорог. Но с подрядными организациями необходимо плотно работать. Недопустима ситуация, когда дорога перекрыта, но стройка стоит, и дорожники не укладываются в установленные сроки, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #дороги #ЖКХ

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Смотритель! )))

  • Abrvalg

    Abrvalg
    7 часов назад

    В сторону Верхблаговещенска не хотел бы он прокатиться? Там вообще богом забытый край, начиная от стадиона "Амур"

  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    мэра то в городе нет

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Вася, надо видеокамеры установить на участках ремонта и наблюдать. Нафига кататься по городу, да ещё в субботу? Если один будешь осматривать, то флаг в руки. Остальным руководителям в выходной и выпить хочется и шашлычков пожарить.

    Бери в субботу велосипеды и объезжай городские дороги всем семейством. Орлята учатся летать, ё-маё.

    Зачем эта показуха? Даже главный дворник Благовещенска замечание сделал губернатору. Давай, не тупи.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    7 часов назад

    Херли их осматривать??? На работу на вертолёте что ли доставляют?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    7 часов назад

    Уважаемый Туман, если "главный дворник Благовещенска" - про меня, зачем обижаете? По версии московского журнала и газеты города Парижа, я - главный дворник страны! Буквально! Публикации есть в интернете.

    Относительно дорог. Если их делать, то с таким запасом прочности, чтобы надолго хватило. Город перегружен автотранспортом. Под Ленинградом (помню по детству и юности), мы ездили за грибами в зону расположения зенитно-ракетных комплексов противо-воздушной обороны города. Все дороги - бетонный монолит! Вечные дороги! А как же - тяжёлая техника по ним перемещается. Но и стоимость этих дорог - только Советский Союз мог такое вытянуть.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    7 часов назад

    Василий Александрович, прокатитесь по Кузнечной от Горького до Северной. Участок Октябрьская-Северная был отремонтирован в 2019 в рамках программы "Безопасные и (прости Господи) качественные дороги". Посмотрите, какие у нас в городе безопасные и качественные дороги.

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    Каждую субботу у мэра выходной

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    6 часов назад

    По Шевченко проедьте, пожалуйста, от Октябрьской в сторону Тенистой

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    да он поедет по Горького, Театральной, Калинина, Ленина..., чтобы похвалить подрядчика, заявки тут не работают!!!!))))

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Sergey Nifashev

    Уважаемый Туман, если "главный дворник Благовещенска" - про меня, зачем обижаете? По версии московского журнала и газеты города Парижа, я - главный дворник страны! Буквально! Публикации есть в интернете.

    Был не прав. Исправлюсь.

    Сергей Олегович Нифашев - главный дворник всея Руси и Парижа!!!

  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    Так барин из Парижу прибыл, отец российской демократии?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    5 часов назад

    Но каждую пятницу я - в овно!

    И каждую субботу я - в овно,

    И еще полвоскресенья - я овно,

    Но полвоскресенья я огурцом,

    Чтобы в понедельник быть огурцом.

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    А чем мэр занимается..?

  • Базилиоо

    Базилиоо
    58 минут назад

    На той недели мэр занимался организацией быстрой и комфорной доставке жителей города до кладбищ на 8 и 17 киламетре. Люди добравшись до места в пояс кланелись то ли ему за проявленую заботу то ли от того что за три часа поезки до 17 киламетра стоя на одной ноге они ни могли выпримить спину.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    32 минуты назад

    Undertaker 5 часов назад

    Так барин из Парижу прибыл, отец российской демократии?

    Не-а, из городу Парижу корреспондентка приезжала - бывшая благовещенка. К родителям. Ну, и ко мне завернула - писать про меня свой уже материал, а переводной из журнала "Русский репортёр" ("Главный дворник страны) был в той газете раньше напечатан. Такая РЕАЛЬНАЯ история.

    Относительно бетонки. Я вспомнил, что под дорогами пролегают инженерные коммуникации, которые имеют неприятное свойство рваться от ветхости. Вскрыть бетонку будет НАМНОГО сложнее, чем асфальт! Так что, бетонку отставить. Судьба Благовещенска - вечный дорожный ремонт...

  • in essence

    in essence
    8 минут назад

    Ямамееву невмоготу смотреть на качественные дороги. Губернатор подсобит. Суфлеры готовьте очередной забавный текст для АИшников.

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