На заводе Nespresso в Швейцарии полиция обнаружила 500 килограммов кокаина в мешках для кофе

По данным полиции, в ходе обыска пяти контейнеров было обнаружено более 500 килограммов кокаина. О белом порошке, который оказался в мешках для кофе, в полицию сообщили работники фабрики Nespresso. Экспертиза показала, что изъятое вещество является кокаином.

Правоохранители выяснили, что контейнеры с кофе и кокаином прибыли из Бразилии. Стоимость партии наркотика оценивается более чем в 51 миллион долларов.

В полиции уточнили, что кокаин не попал в продукцию предприятия, которое специализируется на производстве кофейных автоматов и капсул для них.

Сейчас расследованием занимается федеральная прокуратура Швейцарии. Она выясняет происхождения находки и ищет её отправителя и получателя. Правоохранители предполагают, что кокаин предназначался для европейского рынка.