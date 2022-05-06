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сегодня, 12:57 1

На заводе Nespresso в Швейцарии полиция обнаружила 500 килограммов кокаина в мешках для кофе

О находке в полицию сообщили работники фабрики

На заводе Nespresso в Швейцарии полиция обнаружила 500 килограммов кокаина в мешках для кофе
Фото: pixabay.com

В Швейцарии на фабрике Nespresso полиция изъяла более полтонны кокаина из партии кофейных зёрен, доставленных из Бразилии. Завод принадлежит швейцарской компании Nestle. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным полиции, в ходе обыска пяти контейнеров было обнаружено более 500 килограммов кокаина. О белом порошке, который оказался в мешках для кофе, в полицию сообщили работники фабрики Nespresso. Экспертиза показала, что изъятое вещество является кокаином.

Правоохранители выяснили, что контейнеры с кофе и кокаином прибыли из Бразилии. Стоимость партии наркотика оценивается более чем в 51 миллион долларов.

В полиции уточнили, что кокаин не попал в продукцию предприятия, которое специализируется на производстве кофейных автоматов и капсул для них.

Сейчас расследованием занимается федеральная прокуратура Швейцарии. Она выясняет происхождения находки и ищет её отправителя и получателя. Правоохранители предполагают, что кокаин предназначался для европейского рынка.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 часа назад

    кто-то остался без урожая

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