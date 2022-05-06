Дети случайно устроили пал в Магдагачинском районе

В Магдагачинском районе около села Гонжа дети развели костёр и устроили пал. Огонь начал распространяться в сторону села, рассказали в Амурском центре пожарной безопасности.

Двое несовершеннолетних ребят гуляли в окрестностях села Гонжа Магдагачинского района. Дети замёрзли и решили развести костер. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на сухую траву и начал подбираться к жилым домам.

Пал заметили работники одного из предприятий и сообщили на пожарный пост. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, никто не пострадал.

На родителей несовершеннолетних составили протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию». Министерство лесного хозяйства готовит иск в суд на 37 тысяч рублей, в такую сумму обошлось тушение пожара. Возместить затраты придётся родителям поджигателей.

На территории области в данный момент действует особый противопожарный режим. Любые работы с огнём запрещены и наказываются штрафом.