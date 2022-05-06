Блогер Некоглай стал участником смертельного ДТП в центре Москвы

Блогер Николай Лебедев, более известный в Сети как Некоглай, рассказал о произошедшем своей аудитории. Он заверил, что авария случилась не по его вине.

Некоглай вместе со своими друзьями ехал на Porsche на зелёный свет. В этот момент другой автомобиль на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора и врезался в машину блогера. После этого авто Некоглая задело грузовик. По словам стимера, виновник аварии влетел в него на скорости более 100 километров в час.

Вместе с блогером в машине был известный боец ММА Асхаб Магомедов. Некоглай заявил, что он получил сотрясение мозга, а у Асхаба разбита голова. Также СМИ сообщают о том, что за медицинской помощью обратились ещё четверо пострадавших.

В Сети распространилась и информация о погибшем. Им оказался 31-летний Олег Шипаев. Его зажало внутри автомобиля, из-за тяжёлых травм он скончался на месте. По словам свидетеля, он почувствовал перегар от людей, которые ехали в авто с Шипаевым.