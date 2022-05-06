В Амурской области потушили пять природных пожаров

Обновлено: 16:04



В четверг, 5 мая, в Приамурье потушили пять природных пожаров общей площадью более 5 623 гектаров. Возгорания ликвидировали в Бурейском, Зейском, Мазановском и Свободненском районах, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В тушении пожаров участвовали сотрудники парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, лесоохраны, региональной и федеральной пожарной службы, федерального резерва «Авиалесоохраны», а также добровольцы – всего 231 человек. Кроме того, в ликвидации возгораний задействовали 35 единиц техники, в том числе самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8Т. Уточняется, что практически во всех пожарах виноваты сами люди.

— С начала пожароопасного сезона 89 процентов природных пожаров было потушено в день обнаружения, несмотря на то, что сотрудникам приходилось действовать в тяжёлых условиях: сильный ветер, особенности рельефа, возникновение огня в труднодоступных местах осложняли ликвидацию части возгораний, – прокомментировал глава регионального минлеса Максим Ишмухамедов.

По состоянию на 9:30 6 мая природных пожаров нет. В резерве области для тушения природных пожаров есть 138 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Амурской авиабазы, 313 человек лесной охраны, 356 человек противопожарной службы области, 76 человек федерального резерва «Авиалесоохраны» и 280 единиц техники.

В то же время

Для населения существует несколько способов сообщить о природном пожаре или передать информацию о поджигателях. Можно позвонить в Региональную диспетчерскую службу Амурской авиабазы по телефонам: 8(4162) 444-911, 8 (4162) 394-201, 8-914-380-02-97 или на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Кроме того, связаться с Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства можно через приложение для смартфонов «Берегите лес!». Оно позволяет либо позвонить, либо, прикрепив фото и координаты горящего места, отправить сообщение. Операторы передадут сведения соответствующим службам. Скачать мобильное приложение можно в Аpp Store, Googl play.