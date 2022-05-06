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В Амурской области потушили пять природных пожаров

На тушении работали более 200 человек

В Амурской области потушили пять природных пожаров
Фото: скриншот с видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Обновлено: 16:04

В четверг, 5 мая, в Приамурье потушили пять природных пожаров общей площадью более 5 623 гектаров. Возгорания ликвидировали в Бурейском, Зейском, Мазановском и Свободненском районах, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В тушении пожаров участвовали сотрудники парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, лесоохраны, региональной и федеральной пожарной службы, федерального резерва «Авиалесоохраны», а также добровольцы – всего 231 человек. Кроме того, в ликвидации возгораний задействовали 35 единиц техники, в том числе самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8Т. Уточняется, что практически во всех пожарах виноваты сами люди.

— С начала пожароопасного сезона 89 процентов природных пожаров было потушено в день обнаружения, несмотря на то, что сотрудникам приходилось действовать в тяжёлых условиях: сильный ветер, особенности рельефа, возникновение огня в труднодоступных местах осложняли ликвидацию части возгораний, – прокомментировал глава регионального минлеса Максим Ишмухамедов.

По состоянию на 9:30 6 мая природных пожаров нет. В резерве области для тушения природных пожаров есть 138 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Амурской авиабазы, 313 человек лесной охраны, 356 человек противопожарной службы области, 76 человек федерального резерва «Авиалесоохраны» и 280 единиц техники.

В то же время

Для населения существует несколько способов сообщить о природном пожаре или передать информацию о поджигателях. Можно позвонить в Региональную диспетчерскую службу Амурской авиабазы по телефонам: 8(4162) 444-911, 8 (4162) 394-201, 8-914-380-02-97 или на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Кроме того, связаться с Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства можно через приложение для смартфонов «Берегите лес!». Оно позволяет либо позвонить, либо, прикрепив фото и координаты горящего места, отправить сообщение. Операторы передадут сведения соответствующим службам. Скачать мобильное приложение можно в Аpp Store, Googl play.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • VVVVVVV

    VVVVVVV
    7 часов назад

    2.05.2022 возвращался с рыбалки. Был в Мазановском районе.То,что увидел, не лезет нив какие рамки.Две бригады (на двух машинах) делают целенаправленно пожоги метров через триста. Поджигают и переезжают дальше, и так на расстоянии не меньше десяти км. Пожоги бросат, никто их не контролирует. Поначалу думал хулиганят. Нет, уазик "лесничих".....ПОХОДУ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ. Видеорегистратор думаю все заснял, что делать даже не знаю.... А в новостях красиво ТУШАТ

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    "Видеорегистратор думаю все заснял, что делать даже не знаю...."

    В ютуб, прокуратуру, губернатору, СМИ...

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