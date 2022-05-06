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сегодня, 15:31 1

В Благовещенске вынесли вердикт несостоявшемуся наркоторговцу

Суд присяжных не признал гражданина заслуживающим снисхождения

В Благовещенске вынесли вердикт несостоявшемуся наркоторговцу
Фото: pixabay.com

В Благовещенском городском суде прошло заседание по уголовному делу в отношении гражданина, планировавшего организовать сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли вердикт «виновен».

Из материалов дела известно, что ранее гражданин приобрёл крупную партию «синтетики» – почти 600 граммов N-метилэфедрона и более 300 таблеток «экстази». Этот объём расценивается как особо крупный. Всё приобретённое позднее было изъято сотрудниками полиции.

Присяжные заседатели, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу о том, что, несмотря на наличие малолетних детей, подсудимый снисхождения не заслуживает.

Кроме того, ранее в отношении этого же гражданина был вынесен обвинительный приговор в связи с перемещением через таможенную границу России психотропных и ядовитых веществ.

Определяя срок лишения свободы путём частичного сложения двух приговоров, суд приговорил подсудимого к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #криминал #производство

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    7 часов назад

    16 лет - однако.

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