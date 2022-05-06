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сегодня, 14:32 0

Под Свободным обнаружили свалку туш диких животных

Инцидентом уже занимается охотуправление

Под Свободным обнаружили свалку туш диких животных
Фото: pixabay.com

Читатели Амур.инфо сообщили об обнаружении под Свободным незаконной свалки. В кучах мусора находились останки собак и барсуков.

«Возле Свободного, поворот на Дубовку. В прошлом году своими силами всё вычистили до блеска. В этом году опять свалка и вдобавок трупы и шкуры собак и барсуков. Вся поляна в перьях. Какое-то пристанище живодеров. И всем всё по одному месту», – сокрушается наш подписчик Фёдор Сергеевич. Своё сообщение он подкрепил шокирующими фото с места.

Между тем на это сообщение уже прореагировало амурское охотуправление. «На место выехали специалисты, проводят проверку», – сообщили Амур.инфо в ведомстве.

В мэрии Свободного также пообещали разобраться в ситуации – ликвидация незаконных свалок лежит на плечах муниципалитетов.

— Администрация города регулярно проводит уборку несанкционированных свалок. Если удается установить виновника – обязываем его убрать мусор, если нет – уборка выполняется за счет средств городского бюджета. Предварительно на место выезжают специалисты управления по ЖКХ и благоустройству – для фотофиксации и обсчета объемов, – рассказали в пресс-службе мэрии Свободного.

В администрации Свободного попросили и впредь сообщать координаты мест несанкционированных свалок в управление по ЖКХ и благоустройству города по телефонам: 8 (41643) 5-92-47, 5-16-48 либо по электронной почте zkhsvob@mail.ru или через форму обратной связи на сайте администрации города.

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#животные #происшествия #Свободный #экология

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