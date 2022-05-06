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сегодня, 17:07 0

В Благовещенске обновляют дорожную разметку

Бригады ГСТК красят пешеходные переходы и разделительные полосы

В Благовещенске обновляют дорожную разметку
Фото: администрация Благовещенска

Специалисты ГСТК обновляют дорожную разметку на улицах Благовещенска. Движение на участках, где идут работы, может быть затруднено.

В пятницу, 6 мая, бригады ГСТК красят пешеходные переходы в районе пересечения Магистральной – 50-летия Октября, сплавной конторы, на Театральной от 5-й стройки до Моховой Пади. Работы планируют завершить к 17 часам.

На Зейской обновляют пластиковую разметку.

Около 22 часов рабочие займутся обновлением осевых разделительных полос на Комсомольской, Богдана Хмельницкого, Святителя Иннокентия, Пионерской, Островского, Шимановского, Трудовой, Кузнечной, сообщает мэрия.

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#дороги

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