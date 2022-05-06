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сегодня, 16:48 1

В Амурском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники

В большинстве районов осадков не ожидается

В Амурском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В последние дни погода жителей Приамурья не радует: дождь, снег, сильный ветер фиксируют в разных уголках региона. Чего ждать амурчанам на предстоящих майских праздниках, корреспонденты Амур.инфо узнали в Амурском гидрометцентре.

— В День Победы, 9 мая, большая часть области, за исключением Сковородинского района, будет находиться в зоне высокого давления. Осадков в большей части районов Приамурья не ожидается. Небольшой дождь возможен в Сковородинском и Зейском районах. Столбик термометра в дневные часы поднимется до 20-23 градусов тепла и от 3 до 8 градусов тепла ночью. Атмосферное давление в Благовещенске ниже нормы. 7 и 8 мая фон атмосферного давления серьезно подрастет, но после подхода очередного циклона ожидается его падение. Максимально низким давление будет 10 мая. В это время Приамурье будет находиться в центре циклонического вихря, – рассказали в Амургидромете.

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#День Победы #погода

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Комментарии
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  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    4 минуты назад

    вот, кста фотка норм. типо такой подойдет ко дню победы.где-то с той точки и снимайте. и здания издалека не так ужасно выглядят.

    только вот че там написано на втором флаге? не надо такие слова всуе употряблять. со всех сторон вставят п..ы

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