В Амурском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники

— В День Победы, 9 мая, большая часть области, за исключением Сковородинского района, будет находиться в зоне высокого давления. Осадков в большей части районов Приамурья не ожидается. Небольшой дождь возможен в Сковородинском и Зейском районах. Столбик термометра в дневные часы поднимется до 20-23 градусов тепла и от 3 до 8 градусов тепла ночью. Атмосферное давление в Благовещенске ниже нормы. 7 и 8 мая фон атмосферного давления серьезно подрастет, но после подхода очередного циклона ожидается его падение. Максимально низким давление будет 10 мая. В это время Приамурье будет находиться в центре циклонического вихря, – рассказали в Амургидромете.