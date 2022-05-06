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сегодня, 13:55 0

Амурские пограничники изъяли наркотики, оружие и боеприпасы

Незаконные находки обнаружили у жителя Бурейского района

Амурские пограничники изъяли наркотики, оружие и боеприпасы
Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Амурской области

У жителя села Виноградовка Бурейского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области нашли вещество, похожее на марихуану, ружья и патроны. Одно из ружей было переделано в обрез, то есть укорочено для удобства использования, что само по себе является незаконным.

Все находки пограничники отправили на соответствующее криминалистическое исследование, по результатам которого следователями и судом будут приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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