Амурские пограничники изъяли наркотики, оружие и боеприпасы

У жителя села Виноградовка Бурейского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области нашли вещество, похожее на марихуану, ружья и патроны. Одно из ружей было переделано в обрез, то есть укорочено для удобства использования, что само по себе является незаконным.

Все находки пограничники отправили на соответствующее криминалистическое исследование, по результатам которого следователями и судом будут приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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Илья Ринейский