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сегодня, 11:58 14

Мариуполь посетили высокопоставленные российские чиновники

Восстановление инфраструктуры города и помощь населению обсуждали на месте

Мариуполь посетили высокопоставленные российские чиновники
Фото: телеграм-канал Андрей Турчак Z

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, а также секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак посетили Мариуполь.

На месте представители Кремля и Госдумы обсудили самые насущные проблемы жителей города. Восстанавливать Мариуполь будут с помощью России.

— Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет, и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса, – пообещал местным жителям Сергей Кириенко.

А пока в Мариуполе открыли памятник бабушке со знаменем Победы. Кроме того, российская делегация побывала в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.

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#Украина #российская власть

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Комментарии
Показать все (14)
  • Николай К.

    Николай К.
    11 часов назад

    "Восстанавливать Мариуполь будут с помощью России...." /\\\\ А др. города и населенные пункты с чьей помощью?

  • Таранов

    Таранов
    10 часов назад

    А Россию кто будет восстанавливать, у нас некоторые города и села выглядят как после бомбежки

  • Николай К.

    Николай К.
    10 часов назад

    Прогнозируемое сильное обнищание граждан России...

  • 89146186960

    89146186960
    9 часов назад

    Ок, ЛНР и ДНР проведут "голосование", что хотят в РФ. А у россиян кто-нибудь спросит хотят ли они этого воссоединения?

  • ой стыдно

    ой стыдно
    9 часов назад

    Отличная русская традиция. Разрушим до основания и восстановим.

  • квт

    квт
    9 часов назад

    хотят, а кто не хочет из "россиян" тот не русский, видимо россиянский...

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Чиновники за наградами приехали. (((

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    7 часов назад

    Читаю КАЧЕСТВЕННУЮ прессу, пытаюсь ориентироваться в событиях. Многие мои вопросы повисают в воздухе. Такое впечатление, что блуждаю в потёмках.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    7 часов назад

    Можно поинтересоваться, какая пресса в наше время попадает под понятие "КАЧЕСТВЕННАЯ". Так, для общего развития.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    7 часов назад

    Питерская интернет-газета "Фонтанка", "Независимая газета", "Московский комсомолец", "Собеседник". В какой-то мере, "Комсом. правда".

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Качественная это та, которая независимая, и даёт информацию из разных источников. Где присутствуют разные и различные мнения и взгляды на одни и те же события, публикуются мнения опозиции, граждан, экспертов. Где задают жизненно важные вопросы власти, чиновникам и силовикам. И получают и публикуют ответы. Проводится анализ информации, не навязывается позиция редакции. Та пресса которую интересно читать и из которой получаешь информацию обо всём в мире.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Не навязываю своё представление, у других людей может быть и другое мнение на этот счёт. Всё дискутабельно

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    И если это региональные СМИ- не надо про Оксану Самойлову, Алису Фокс (кто это?) и т.п. персонажи.

    Их поклонники не читают, они смотрят картинки в Инстаграмм и тик-токи.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    16 минут назад

    "Посещаемость" - очень важная характеристика инф. ресурса! Отсюда светская хроника, "бульварщина" и т.д. А местная жизнь - такая серая и занудливая! "Посещаемости" не даёт...

    Про качественную прессу. Вспоминается майор из фильма "Небесные ласточки" с его советом: " - Довольствуйся тем, что видишь". Это в эпизоде, где начальница пансиона устроила духовные песнопения своих воспитанниц и при этом заставила их задрапировать свои хорошенькие личики под плотные вуали. ...Так и я: довольствуюсь теми изданиями, к которым имею доступ. Или могу прочитать в интернете, не владея иностранными языками.

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