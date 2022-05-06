Мариуполь посетили высокопоставленные российские чиновники

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, а также секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак посетили Мариуполь.

На месте представители Кремля и Госдумы обсудили самые насущные проблемы жителей города. Восстанавливать Мариуполь будут с помощью России.

— Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет, и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса, – пообещал местным жителям Сергей Кириенко.

А пока в Мариуполе открыли памятник бабушке со знаменем Победы. Кроме того, российская делегация побывала в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе.