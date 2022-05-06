Актёр, сыгравший гастарбайтера Джамшута в «Нашей Russia», рассказал о жизни в приюте

Актёр рассказал, что во время съёмок в сериале «Наша Russia» ему платили тысячу долларов за эпизод. Магдьяш скопил приличную сумму, продал свою однокомнатную квартиру и договорился о покупке двушки ближе к центру Москвы.

Когда он понёс деньги для сделки, на улице его ударили по голове и ограбили. Валерий четыре дня пробыл в коме, а когда пришёл в себя, понял, что это сделал кто-то из своих. По его словам, многие знакомые знали, что он собирается покупать квартиру.

Потеряв всё и очутившись на улице, Магдьяш впал в депрессию и запил. Спустя несколько лет актёра снова позвали играть, но он неоднократно приходил на репетиции пьяным.

Валерий поселился у друзей в Ессентуках и начал заниматься здоровьем, но вскоре опять сорвался в запой. Знакомые пристроили его в реабилитационный центр, где живут такие же потерявшиеся в жизни люди. Магдьяша подлечили и помогли справиться с алкогольной зависимостью. Сейчас артист возвращается к жизни и даже выступает в местных Домах культуры.

В приюте под Железноводском Валерий живёт с ещё 11 постояльцами. Все вместе они занимаются сельским хозяйством. Актёр благодарен всем, кто вытащил его из сложной жизненной ситуации.

Магдьяш признался, что сейчас его беспокоит утраченное общение с двумя дочками и внуками. Старшая дочь актёра уже десять лет живёт в Израиле. Его младшая дочь живёт в Петербурге, но они не виделись уже 12 лет. Валерий очень надеется, что ему удастся снова восстановить общение со своей семьёй.