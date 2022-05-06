Амурчанка получила 70 ножевых ранений за оскорбления

В Свободном будут судить местного жителя по статье «Убийство». Мужчина решил отомстить обидчице и ударил её не меньше 70 раз ножом, рассказали в прокуратуре Амурской области.

В декабре 2021 года обвиняемый убирался и вывозил мусор в частном секторе Свободного. Одна из местных жительниц осталась недовольна уборкой и начала ссору. Мужчина затаил обиду и вернулся вечером, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры женщина продолжила оскорблять «гостя», тогда он достал нож и нанёс ей не менее 70 ударов. Были задеты жизненно важные органы, жертва погибла на месте.

Дело отправили в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.