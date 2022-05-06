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сегодня, 13:36 1

Амурчанка получила 70 ножевых ранений за оскорбления

Женщина скончалась на месте

Амурчанка получила 70 ножевых ранений за оскорбления
Фото: pixabay.com

В Свободном будут судить местного жителя по статье «Убийство». Мужчина решил отомстить обидчице и ударил её не меньше 70 раз ножом, рассказали в прокуратуре Амурской области.

В декабре 2021 года обвиняемый убирался и вывозил мусор в частном секторе Свободного. Одна из местных жительниц осталась недовольна уборкой и начала ссору. Мужчина затаил обиду и вернулся вечером, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры женщина продолжила оскорблять «гостя», тогда он достал нож и нанёс ей не менее 70 ударов. Были задеты жизненно важные органы, жертва погибла на месте.

Дело отправили в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    9 часов назад

    Справился с бабой, герой.

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