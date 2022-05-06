В Благовещенске откроется выставка амурских художников «С благодарностью за мир…»

Арт-пространство Pushkarёv art gallery & salon открывает картинную экспозицию «С благодарностью за мир…», приуроченную ко Дню Победы.

На выставке свои работы представят амурские художники В. Савина, В. Кузнецов, А. Тахаев, В. Демченко, Ю. Наконечный и многие другие. Картины напомнят посетителям о тяготах военных лет, расскажут о подлинном героизме и самоотверженности советского народа.

На открытии выставки организаторы планируют представить театральные зарисовки, песни и стихи военных лет. Кроме этого, посетители смогут вживую пообщаться с художниками.

— Мы объединили работы более 20 художников, чтобы создать полноценную экспозицию. Получилось необычно. Без шаблонов и повторений. Но глубина отражения событий присутствует в каждой работе, в каждом мазке. Зрители оценят. Не пытаясь удивить, наши художники невольно заставляют ощущать новизну, несмотря на то, что тема Великой Отечественной войны знакома нам вот уже на протяжении 80 лет. Это всё так называемый «угол подачи» материала, свой почерк, своё видение, – рассказали организаторы выставки.

Открытие выставки запланировано на 8 мая в 18:00. Стоимость билета – 300 рублей.