Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:18 0

В Благовещенске откроется выставка амурских художников «С благодарностью за мир…»

Экспозиция приурочена ко Дню Победы

В Благовещенске откроется выставка амурских художников «С благодарностью за мир…»
Фото: Pushkarёv art gallery & salon арт-пространство

Арт-пространство Pushkarёv art gallery & salon открывает картинную экспозицию «С благодарностью за мир…», приуроченную ко Дню Победы.

На выставке свои работы представят амурские художники В. Савина, В. Кузнецов, А. Тахаев, В. Демченко, Ю. Наконечный и многие другие. Картины напомнят посетителям о тяготах военных лет, расскажут о подлинном героизме и самоотверженности советского народа.

На открытии выставки организаторы планируют представить театральные зарисовки, песни и стихи военных лет. Кроме этого, посетители смогут вживую пообщаться с художниками.

— Мы объединили работы более 20 художников, чтобы создать полноценную экспозицию. Получилось необычно. Без шаблонов и повторений. Но глубина отражения событий присутствует в каждой работе, в каждом мазке. Зрители оценят. Не пытаясь удивить, наши художники невольно заставляют ощущать новизну, несмотря на то, что тема Великой Отечественной войны знакома нам вот уже на протяжении 80 лет. Это всё так называемый «угол подачи» материала, свой почерк, своё видение, – рассказали организаторы выставки.

Открытие выставки запланировано на 8 мая в 18:00. Стоимость билета – 300 рублей.

Просмотров всего: 468

#культура #праздники

распечатать


Общество

Выходные в Амурской области начнутся с пасмурной погоды
Общество

В Благовещенск 9 мая приедет поезд Победы
Общество

Амурчанам рассказали, на какую зарплату рассчитывать в мае
Общество

9 мая в Благовещенске развернется «Парк Победы»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь