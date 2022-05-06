Амурчанин требует с Зейской ГЭС 550 тысяч рублей за затопленные поля

Амурский фермер решил судиться с Зейской ГЭС из-за погибшего во время паводка урожая. Предприниматель уверен, что именно сбросы гидроэлектростанции стали причиной гибели большого количества картофеля на затопленных полях.

Фермер подал иск в Арбитражный суд Амурской области. В суде сообщают, что первое слушание по делу пройдет 2 июня. Свои убытки предприниматель оценил в 550 тысяч рублей.

Поля картофеля располагались близ села Малая Сазанка в Свободненском районе. Во время прошлогоднего паводка в течение двух месяцев они находились под водой. Весь картофель погиб. Фермер во всем винит ГЭС – якобы холостые сбросы гидроэлектростанции и устроили потоп.

На самой ГЭС неоднократно заявляли, что паводок – это стихийное бедствие и, если бы не амурские гидроэлектростанции, плотины которых позволяют сдерживать воду, ситуация была бы значительно хуже.

Чтобы скрупулезно разобраться в ситуации, Арбитражный суд привлек региональную прокуратуру, Федеральное агентство водных ресурсов, Амурское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов, ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», филиал Амурский ЦГСМ.

Напомним, что все подтопленцы в Амурской области получили компенсации за затопленные дома и огороды. Получали компенсации и фермеры, по линии Минсельхоза. Решивший судиться фермер в своём исковом заявлении не указал, получал ли он какие-либо компенсации как подтопленец, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Амурской области. Этот момент судья намерен выяснить в ходе процесса.