В Зее мужчина избивал щенка на глазах у детей

Зейский отдел полиции окончил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который жестоко избивал маленького щенка, ранее подобранного на улице.

Предварительно установлено, что нетрезвый амурчанин решил наказать собаку за испачканный ковёр. Он схватил щенка, вынес его во двор и дважды сильно ударил о землю и пнул в живот.

Во время «наказания» мужчина вёл себя агрессивно, говорил о том, что хочет убить собаку. На просьбы детей отпустить животное не реагировал.

Через некоторое время мужчину отвлекли, а собаку дети унесли к себе домой. Узнав о случившемся, мать подростка обратилась в полицию. Правоохранители прибыли на место, оперативно установили личность мужчины и зафиксировали его объяснения.

Побитый щенок получил ветеринарную помощь и проживает у ребёнка, который его спас.

Мужчина всё ещё находится по месту жительства под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вину он признал, но раскаяния не испытывает.

Между тем в произошедшем усматриваются признаки некоторых отягчающих обстоятельств, предусмотренных уголовной статьёй о жестоком обращении с животными. В случае если все выявленные факты будут доказаны в судебном заседании, гражданин может лишиться свободы сроком на три года, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.