В Благовещенск 9 мая приедет поезд Победы

9 мая в 04:00 в Благовещенск на первый путь железнодорожной станции снова прибудет поезд Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В составе поезда будут выставочные платформы с военной техникой. Благовещенцы и гости города смогут посетить передвижную выставку до 08:10, далее поезд отправится по маршруту.

В 13:59 Поезд Победы прибудет на станцию Свободный. Местные артисты организуют концерт, а гости и жители города смогут увидеть военную технику и сделать фото на память.