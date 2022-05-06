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сегодня, 12:20 0

В Благовещенск 9 мая приедет поезд Победы

Он прибудет на железнодорожный вокзал в 4 часа утра

В Благовещенск 9 мая приедет поезд Победы
Фото: Амур.инфо

9 мая в 04:00 в Благовещенск на первый путь железнодорожной станции снова прибудет поезд Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В составе поезда будут выставочные платформы с военной техникой. Благовещенцы и гости города смогут посетить передвижную выставку до 08:10, далее поезд отправится по маршруту.

В 13:59 Поезд Победы прибудет на станцию Свободный. Местные артисты организуют концерт, а гости и жители города смогут увидеть военную технику и сделать фото на память.

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#День Победы #праздники

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