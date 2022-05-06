Амурская область попала в топ-10 по мерам антикризисной поддержки бизнеса

Амурская область стала третьей в десятке еженедельного рейтинга России по принятию антикризисных мер, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Первое и второе место за Москвой и Краснодарским краем.

Приамурье – единственный дальневосточный регион в рейтинговом списке. Эксперты оценили комплексный подход амурского правительства к поддержке местного бизнеса – как уже оказанные меры, так и новый пакет мер поддержки предпринимателей, который был анонсирован на заседании антикризисного штаба.

Среди ближайших решений – предоставление льготных кредитов амурским бизнесменам по ставке от 3 до 7 % годовых. Кроме того, расширили список предприятий, которые смогут получить поддержку при оформлении займов.

Сейчас в приоритете на предоставление обеспечения по кредитам до 70 % компании, действующие в IT-сфере, грузоперевозках и социальном предпринимательстве.

Новые меры поддержки предусмотрены и для организаций малого и среднего бизнеса, занимающихся производством продуктов питания. В числе мер – предоставление грантов в размере трёх миллионов рублей для приобретения оборудования и комплектующих, первоначального взноса по лизингу и покупку программного обеспечения. Главным условием является сохранение численности работников и уровня заработной платы.

Лучшие практики управления позволили Амурской области войти в топ-5 мониторинга Экспертного института социальных исследований среди регионов России.

Это стало возможно благодаря региональной акции «Покупай Амурское», в рамках которой все продовольственные товары местного производства помечены зелёными ценниками. Также участвующие в акции торговые предприятия заморозили стоимость 42 позиций товаров до конца июня 2022 года.

— С одной стороны, акция призвана поддержать местных товаропроизводителей. Продукция большинства из них хорошо знакома амурчанам. Её всегда отличали высокое качество, свежесть и экологичность. С другой стороны, достигнутая договоренность с производителями и торговыми сетями позволяет заморозить стоимость по целому ряду социально значимых продуктов питания, что в нынешних условиях в первую очередь будет актуально для малообеспеченных жителей региона. Сегодня к этой акции подключены магазины четырёх крупных торговых сетей Благовещенска. Рассчитываем на дальнейшее увеличение данного перечня, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.