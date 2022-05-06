В ГИБДД рассказали, как будут перекрыты улицы Благовещенска в День Победы

9 мая в областном центре введут временное ограничение движения транспортных средств, сообщает отдел ГИБДД по городу Благовещенску.

С 08:00 до 15:00 на участке улицы Ленина от Артиллерийской до Кузнечной дорогу перекроют для торжественного прохождения парадных расчетов Благовещенского гарнизона, шествия «Бессмертного полка» и проведения легкоатлетической эстафеты.

С 15:00 до 22:30 перекроют участок улицы Краснофлотской от переулка Уралова до улицы Пионерской – для проведения праздничных мероприятий.

— Просьба к водителям и собственникам транспортных средств до 05:00 9 мая убрать с мест стоянок и парковок транспортные средства по улице Ленина от Кузнечной до Артиллерийской. А также заранее планировать и выбирать маршрут движения, соблюдать требования дорожных знаков и дорожной разметки, – отмечают в Госавтоинспекции.