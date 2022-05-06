Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:06 1

В ГИБДД рассказали, как будут перекрыты улицы Благовещенска в День Победы

Участки закроют на время массовых мероприятий

В ГИБДД рассказали, как будут перекрыты улицы Благовещенска в День Победы
Фото: Амур.инфо

9 мая в областном центре введут временное ограничение движения транспортных средств, сообщает отдел ГИБДД по городу Благовещенску.

С 08:00 до 15:00 на участке улицы Ленина от Артиллерийской до Кузнечной дорогу перекроют для торжественного прохождения парадных расчетов Благовещенского гарнизона, шествия «Бессмертного полка» и проведения легкоатлетической эстафеты.

С 15:00 до 22:30 перекроют участок улицы Краснофлотской от переулка Уралова до улицы Пионерской – для проведения праздничных мероприятий.

— Просьба к водителям и собственникам транспортных средств до 05:00 9 мая убрать с мест стоянок и парковок транспортные средства по улице Ленина от Кузнечной до Артиллерийской. А также заранее планировать и выбирать маршрут движения, соблюдать требования дорожных знаков и дорожной разметки, – отмечают в Госавтоинспекции.

Просмотров всего: 563

#День Победы #дороги #транспорт

распечатать


Происшествия

Возбудили уголовное дело в отношении благовещенца, сбившего пенсионера
Общество

Из Хабаровска в Зею, Тынду и Благовещенск организуют прямые авиаперелёты
Общество 1

В Амурской области отремонтируют 26 километров федеральной трассы «Лена»

Власть 17

Каждую субботу Василий Орлов будет осматривать дороги Благовещенска
Комментарии
Показать все (1)
  • Николай К.

    Николай К.
    10 часов назад

    — Просьба к водителям и собственникам транспортных средств до 05:00 9 мая убрать с мест стоянок и парковок транспортные средства по улице Ленина от Кузнечной до Артиллерийской. \\\\\\\\\\ Установите заранее запрещающие (временные) дор. знаки. На ПРОСЬБЫ некоторые не обращают внимание.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь