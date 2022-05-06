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сегодня, 11:28 0

Правительство России усовершенствует работу погранпунктов

Это поможет ускорить ввоз необходимых товаров в страну

Правительство России усовершенствует работу погранпунктов
Фото: pixabay.com

Пункты пропуска через государственную границу России планируют оборудовать дополнительными местами для проверки товаров. Это позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз продукции в страну. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Нововведения коснутся морского пункта пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через которые идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. Закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов пройдёт по упрощённой схеме: через электронный запрос котировок. Это позволит значительно сократить сроки таких закупок, сообщает сайт правительства России.

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#таможня #российская власть

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