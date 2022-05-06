Правительство России усовершенствует работу погранпунктов

Пункты пропуска через государственную границу России планируют оборудовать дополнительными местами для проверки товаров. Это позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз продукции в страну. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Нововведения коснутся морского пункта пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через которые идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. Закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов пройдёт по упрощённой схеме: через электронный запрос котировок. Это позволит значительно сократить сроки таких закупок, сообщает сайт правительства России.