Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

7 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина

Пройдет последняя репетиция парада Победы

7 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Утром 7 мая на улице Ленина пройдет последняя репетиция парада Победы. В связи с этим главную улицу Благовещенска перекроют.

Как сообщают в мэрии, движение автомобилей будет полностью перекрыто с 5:30 до 8:30 на участке от Пионерской до Шимановского. В это время здесь прошагают парадные расчеты Благовещенского гарнизона, ДВОКУ, силовых ведомств, юнармейцев.

В мэрии обращают внимание: запрещена с 5:30 до 8:30 будет и стоянка автомобилей на участке улицы Ленина по нечетной стороне от 50-летия Октября до Пионерской и по четной стороне от Пионерской до Островского.

Городские автобусы в эти часы изменят свои маршруты:

  • маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;
  • маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
  • маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
  • маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
  • маршруты №№ 8, 26: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

Просмотров всего: 62

#День Победы #дороги #мэрия #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске приведут в порядок подъезды и подходы к 11 соцобъектам
Общество

В Благовещенске перекроют движение на Кузнечной и Ломоносова
Общество

9 мая в Благовещенске развернется «Парк Победы»
Общество

Амурчане рассказали, кем гордятся их семьи
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь