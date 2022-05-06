7 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина

Утром 7 мая на улице Ленина пройдет последняя репетиция парада Победы. В связи с этим главную улицу Благовещенска перекроют.

Как сообщают в мэрии, движение автомобилей будет полностью перекрыто с 5:30 до 8:30 на участке от Пионерской до Шимановского. В это время здесь прошагают парадные расчеты Благовещенского гарнизона, ДВОКУ, силовых ведомств, юнармейцев.

В мэрии обращают внимание: запрещена с 5:30 до 8:30 будет и стоянка автомобилей на участке улицы Ленина по нечетной стороне от 50-летия Октября до Пионерской и по четной стороне от Пионерской до Островского.

Городские автобусы в эти часы изменят свои маршруты: