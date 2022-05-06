7 мая в Благовещенске перекроют улицу Ленина
Пройдет последняя репетиция парада Победы
Утром 7 мая на улице Ленина пройдет последняя репетиция парада Победы. В связи с этим главную улицу Благовещенска перекроют.
Как сообщают в мэрии, движение автомобилей будет полностью перекрыто с 5:30 до 8:30 на участке от Пионерской до Шимановского. В это время здесь прошагают парадные расчеты Благовещенского гарнизона, ДВОКУ, силовых ведомств, юнармейцев.
В мэрии обращают внимание: запрещена с 5:30 до 8:30 будет и стоянка автомобилей на участке улицы Ленина по нечетной стороне от 50-летия Октября до Пионерской и по четной стороне от Пионерской до Островского.
Городские автобусы в эти часы изменят свои маршруты:
- маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;
- маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
- маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
- маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
- маршруты №№ 8, 26: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.
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